قصة أول كنيسة قبطية في المجر.. تاريخ سطره آباء الأقباط في أوروبا

بدأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، أولى فعاليات زيارته الرسمية إلى جمهورية المجر من الحكومة، من أجل المشاركة في احتفالات العيد القومي بالدولة وذكرى القديس استيفان.



قال القمص موسى إبراهيم يعقوب، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية، إن هذه الزيارة تترقب محطات مهمة عدة، ومن المقرر أن تشهد تسلم البابا شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة "بازماني بيتر الكاثوليكية" تقديرًا لدورة البارز والمساهمة الملموسة في تطوير التعليم المسيحي والتنمية المجتمعية.



بالإضافة إلى إقامة لقاءات رعوية عدة لقداسة البابا يلتقي خلالها عددًا كبيرًا من المسؤولين المجريين، والكاردينال بيتر إردو كبير أساقفة المجر، والسفير المصري هناك، فضلًا عن النشاط الرعوي المكثف المنتظر الذي سيشهد أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المجر وبعض الدول المجاورة مع بطريرك الأقباط.



تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المجر:

بحث الكثيرون عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المجر، مع اقتراب فعاليات الزيارة المنتظرة، والذي يذكر سنوات الخدمة القبطية الأرثوذكسية في جمهورية المجر والتي استهلت أعمالها الرعوية بشكل غير منتظم منذ الستينيات، وأخذت أشكالًا متنوعة من المتابعة والزيارات المتفرقة لآباء أساقفة أو كهنة، حين بدأ توافد الشباب على المجر بمنح دراسية.



أول كنيسة قبطية في المجر:

يروي التاريخ القبطي قصة أول كنيسة قبطية في المجر، ودور البابا شنودة الثالث، في تدشين قبل نياحته وتعرف بإسم "كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل"، كأول كنيسة بالدولة، وفي منطقة أوروبا الشرقية، وآخر ما قام به قبل أن ينتقل إلى الأمجاد السماوية في 2012.



اهتم المتنيح الأنبا كيرلس بعدما توليه منصب النائب البابوي في أوروبا، بالكنيسة القبطية في المجر، وكانت قد شهدت نقلة كبرى في وضعها وتأثيرها ودورها الرعوي أصبح ملحوظًا.



دور الآباء في تعمير كنائس الأقباط بالمجر:

قبل مراسم التدشين مرت الكنيسة بمراحل عدة حين قام الراحل الأنبا صموئيل، أسقف الخدمات الاجتماعية آنذاك، بزيارة المجر، وأقام للطلبة قداسًا إلهيًا في منزل أحدهم، وفي ثمانينيات القرن الماضي أوفد المتنيح البابا شنودة الثالث الأب المتنيح القمص يوحنا البراموسي للخدمة هناك، والذي كان يزور الأقباط هناك بين الحين والآخر، بحسب ما ذكره نيافة الأنبا جيوفاني، أسقف الأقباط في وسط أوروبا.



وأضاف أسقف الاقباط في وسط أوروبا أنه في تسعينيات القرن الماضي، بدأ توافد أعداد من الشباب إلى أوروبا، صادف هذا رسامة الأنبا جبريل اسقفًا لإيبارشية النمسا كان يحرص على خدمة المجر فكان يرسل إليها أحد الآباء أو يحضر بنفسه مرة كل شهر لمتابعة شؤون الأقباط هناك، يتناول تاريخ الكنيسة أن مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث كلف القس يوسف خليل، حتى يتولى رعاية أقباط المجر بشكل دائم ولإنشاء كنيسة قبطية هناك عام 2004، التي كانت الشعاع الأول، وواحدة من الخطوات التي تأتي استكمالًا لدور البابا شنودة في رعاية أقباط المهجر، وبعد عامين أقامت الدولة معرضًا للفن القبطي يحوي كل ما يخص الكنيسة المصرية وتراثها العريق استمر على مدر شهرين متواصلين.



لمحات من تاريخ الأقباط في أوروبا:

بحسب ما ذكره المركز الإعلامي القبطي أنه خلال عام 2006 سجل التاريخ اعتراف دولة المجر بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ككنيسة تخدم المسيحيين المقمين داخل أراضيها من الناطقين باللغة العربية، وأقامت احتفالًا كبيرًا كان المتنيح نيافة الأنبا كيرلس أسقف ميلانو، ممثلًا عن البابا شنودة فيه، وكانت أول كنيسة تحمل الطراز القبطي وتعتبر السبب وراء لفت أنظار العالم نحو الفن القبطي.



وتوالت بعد هذا العام دور الكنيسة المصرية فقد زارها البابا شنودة الثالث في الفترة بين 19 و21 أغسطس 2011 بدعوة رسمية من رئيس الجمهورية المجرية حينها "بال شميت"، ذلك للمشاركة في الاحتفال بالعيد القومي لدولتهم وهو أيضًا "عيد القديس استيفان"، وأقيمت المراسم والقداس الاحتفالي بمقر البرلمان المجري، وتخللت الزيارة تسلم مثلث الرحمات "الدكتوراه الفخرية".



وكانت لهذه الزيارة واقع كبير في العالم المسيحي حينها حيث ألقى البابا شنودة كلمة وطنية عن مصر ووصفها بـ"صاحبة أعرق حضارات العالم"، كما تحدث عن نقاط العقيدية المتفق عليها بين الكنيستين القبطية والكاثوليكية.



دور البابا تواضروس في إيبارشية وسط أوروبا:

في عام 2017 بعد جلوس البابا تواضروس الثاني، على الكرسي المرقسي، تم إلحاق إيبارشيات "المجر مع رومانيا وبولندا وسلوفينيا وجمهورية التشيك" واستحداث إيبارشية وسط أوروبا.



تقع الكنائس القبطية في "المجر، سلوفينيا ، بولندا، رومانيا ، التشيك" داخل إيبارشية واحدة وهى وسط أوروبا، يتولى رعاتها الأسقف الأنبا جيوفاني، الذي يرعى الشوؤن حاليًا وأعرب عن سعادته بزيارة البابا تواضروس التي يتلهف إليها قلوب الأقباط بالمهجر.