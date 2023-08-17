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الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تطلق مبادرة "عاملة شغل" لتدريب ١٢٠٠ فتاة

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، مبادرة "عاملة شغل" بالتعاون مع مؤسسة "إنجاز مصر" وبرعاية شركة بيبسيكو وكبرى الشركات في السوق المصري.

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الشباب والرياضة والعمل الدولية تستكملان أنشطة الدمج المجتمعي

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وزير الشباب: مدينة العلمين وجهة سياحية ورياضية متنوعة ومتكاملة أمام العالم

يتاح التدريب للفتيات حديثي التخرج من كليات تجارة - هندسة -علوم الكمبيوتر ،كما يمكن للطالبات في السنة الأخيرة من الدراسة في حضور اللقاء التعريفي بمشروع "عاملة شغل" الساعة 10 صباحاً يوم الإثنين القادم ٢١ أغسطس الجاري  بأكاديمية الجزيرة بالمقطم .

يتضمن البرنامج تدريبات مكثفة عن آليات سوق العمل والمبيعات والتوريدات، لتدريبهن على إجتياز ملتقى التوظيف في نهاية التدريب مع كبرى الشركات الراعية للحدث .

 

https://3amlashoghl.untapcompete.com/
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