الشباب والرياضة تطلق مبادرة "عاملة شغل" لتدريب ١٢٠٠ فتاة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، مبادرة "عاملة شغل" بالتعاون مع مؤسسة "إنجاز مصر" وبرعاية شركة بيبسيكو وكبرى الشركات في السوق المصري.

يتاح التدريب للفتيات حديثي التخرج من كليات تجارة - هندسة -علوم الكمبيوتر ،كما يمكن للطالبات في السنة الأخيرة من الدراسة في حضور اللقاء التعريفي بمشروع "عاملة شغل" الساعة 10 صباحاً يوم الإثنين القادم ٢١ أغسطس الجاري بأكاديمية الجزيرة بالمقطم .

يتضمن البرنامج تدريبات مكثفة عن آليات سوق العمل والمبيعات والتوريدات، لتدريبهن على إجتياز ملتقى التوظيف في نهاية التدريب مع كبرى الشركات الراعية للحدث .

https://3amlashoghl.untapcompete.com/

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