قصور الثقافة تطلق مرحلة جديدة من مبادرة "أهل مصر" في شرم الشيخ

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وبرئاسة عمرو البسيوني، مرحلة جديدة من مبادرة "أهل مصر"، بعد غد الاثنين، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، عبر أسبوع ثقافي يستمر حتى 28 أغسطس الحالي، وتستضيف خلاله 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية الستة وهي شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد وأسوان ومطروح و"الشلاتين وحلايب وأبو رماد" بالبحر الأحمر، وأطفال الأسمرات بالقاهرة.

وزيرة الثقافة

عمرو البسيوني: اهتمام خاص بالمحافظات الحدودية

قال عمرو البسيوني رئيس الهيئة إن مبادرة "أهل مصر" إحدى أهم أنشطة هيئة قصور الثقافة وتأتي ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة والاهتمام الخاص الذي توليه لأبناء مصر في المحافظات الحدودية والنائية، موضحا أن الأسبوع الثقافي المزمع تنفيذه بشرم الشيخ يستهدف أطفال هذه المحافظات بهدف اكتشاف وتنمية مواهبهم ودمجهم بأقرانهم وتعريفهم بتاريخ مصر.

عمرو البسيوني

وأضاف "البسيوني" أن مبادرة "أهل مصر" تشهد أسابيع ثقافية وفنية للأطفال والشباب والمرأة مزمع تنفيذها بشمال وجنوب سيناء خلال الفترة القليلة المقبلة مواكبة مع احتفال مصر باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، والمستمرة طوال العام الحالي، وفي سياق تكثيف الأنشطة والفعاليات الثقافية بأرض الفيروز، وأن الفعاليات التي يشهدها أسبوع أهل مصر بشرم الشيخ بما يتخلله من ورش متنوعة وزيارات تثقيفية تعمل على تنمية الوعي وتعزيز القيم الإيجابية في نفوس الأطفال وهو أحد أهم أهداف المبادرة والعمل بالهيئة.

“أهل مصر”

مبادرة "أهل مصر" تضم في لجنتها العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، والمخرج المسرحي أحمد السيد، مشرفا عاما والذي أكد أنه من المقرر أن يتم تقسيم الأطفال خلال فترة تنفيذ الأسبوع الثقافي بالمبادرة وفقا للفئة العمرية ودرجة استيعاب كل طفل وبما يتناسب مع طبيعة البيئة لتحقيق التبادل الثقافي المرجو وتطوير المهارات العقلية واليدوية والفنية للأطفال، وأضاف أن تنوع الورش المقدمة سواء أدبية أو فنية تهدف للتأكيد على مفاهيم الهوية والانتماء وعناصرها واكتساب مهارات التواصل واكتشاف القدرات الذاتية ونقاط التميز، والأهم إعطاء الأطفال فرص التعبير عن أنفسهم وأهمية النقاش مع الآخر واحترامه، ومعرفة تاريخ وتراث بلادنا بتنوعه وثرائه وأهمية الحفاظ عليه.

لاميس الشرنوبي:5 ورش أدبية ضمن برنامج العمل خلال الأسبوع

وأشارت لاميس الشرنوبي، المشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي للأطفال بالمبادرة، أن برنامج العمل خلال الأسبوع يتضمن 5 ورش أدبية وهي تعليم إلقاء الشعر والموائد المستديرة والصحفي الصغير والحكواتي عن تراثنا المصري، وورشة أنا وكتابي.

لاميس الشرنوبي

وأضافت : كما يتضمن 6 أشغال يدوية وهي تعليم صناعة الحلي والإكسسوارات، منسوجات تراثية بروح عصرية، كلنكان وفورفورجيه، أركت خشبي، فن الخزف، الخيامية، وورشة فنون تشكيلية، بالإضافة إلى 4 ورش فنية وهي فنون الأداء والغناء، ومسرح أسود، ومسرح، وفنون شعبية، مضيفة أن برنامج الزيارات الميدانية التثقيفية لأهم معالم المدينة يتخللها ورش حكي توعوية ومنها المتحف الفرعوني، محمية رأس محمد، مسجد الصحابة، السوق القديم، كاتدرائية السمائيين بخلاف زيارة ترفيهية للشاطئ العام، وميدان سوهو سكوير.

وتقام الفعاليات بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج، حيث تحرص الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال المبادرة على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واع يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه.