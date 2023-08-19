ارتفاع ضحايا هجوم صاروخي روسي بمدينة "تشيرنيهيف" الأوكرانية

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الهجوم الصاروخي الروسي على مدينة "تشيرنيهيف" الواقعة شمالي البلاد، إلى سبعة قتلى و90 مُصابًا على الأقل.، حسبما أفاد وزير الداخلية الأوكراني، "إيهور كليمينكو"، اليوم السبت.

وقال كليمينكو، إن عشرة من أفراد الشرطة الأوكرانية و12 طفلا من بين المصابين.. مشيرة إلى أن مسرحا وجامعة من بين المباني التي تضررت جراء الضربة الصاروخية.

من جانبه، أدان الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" هذا الهجوم الصاروخي.

من ناحية أخرى، كشف رئيس إدارة أمن الدولة الأوكراني، "فاسيل ماليوك"، عن تفاصيل عمليتين لتفجير جسر القرم في أكتوبر 2022 وفي يوليو الماضي، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية استهدفت مطارًا عسكريا في نوفجورود، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

ففي كييف، نقلت وكالة أنباء "يكورينفورم" الأوكرانية عن رئيس إدارة أمن الدولة الأوكراني قوله إنه خلال أول عملية خاصة لتفجير الجسر عبر مضيق كيرتش في أكتوبر 2022، استخدمت دائرة الأمن الأوكرانية شاحنة تحمل 21 طنا من الهكسان، أخفيت داخل غطاء سميك لدرجة أن الماسحات الضوئية عند نقاط التفتيش لم تتمكن من اكتشافها، موضحا أن عملاء إدارة الأمن الاستراتيجي بلف المتفجرات داخل غطاء تغليف سميك.

وأضاف ماليوك، الذي خطط وأشرف بنفسه على العملية الخاصة: "كان شعورا لا يوصف. عندما وقع الانفجار صرخنا بصوت عال حيث كان التوتر في الداخل هائلا".. ونشر جهاز الأمن صورا لأول مرة تظهر الاستعدادات للعملية.

المسئول الأمني الأوكراني

وفيما يتعلق بالعملية الثانية، لفت المسئول الأمني الأوكراني إلى أن عنصرا يحمل علامة النداء "هنتر" لعب دورا رئيسيا في تنظيم الهجوم، من خلال إنشاء مسيرات بحرية، مما ألحق أضرارا بأحد "رموز نظام بوتين".

وأضاف أنه تم زيادة كمية المتفجرات التي تحملها المسيرات البحرية إلى 850 كجم من الهكسان، وتم تحديث نظام التحكم في المسيرات البحرية لإنشاء نموذج جديد نوعيا من المسيرة "أفنجر".

وشدد رئيس إدارة أمن الدولة على أن جسر القرم هدف مشروع لأوكرانيا، وأن اتفاقيات جنيف التي تنظم قواعد الحرب، لا تتضمن أي حظر على مهاجمة مثل هذه الأشياء.

يُشار إلى أنه كان هناك انفجاران استهدفا جسر القرم، كان الأول في 8 أكتوبر 2022 ، عندما تضرر مسار سكة حديد الجسر نتيجة الانفجار ودمرت عدة مساحات من قسم الطريق السريع، ووقع الآخر في 17 يوليو الماضي.