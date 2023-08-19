جنوب سيناء: حملة لضبط السيارات المخالفة ومتابعة تعريفة الأجرة

تستمر لجنة المواقف في حملاتها لضبط سيارات الأجرة، تحت رعاية وتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وإشراف اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، مبروك الغمريني، رئيس مركز ومدينة طور سيناء ومحمد يونس، المدير التنفيذي للجنة المواقف.

قامت لجنة المواقف ليلة أمس بعمل حملة لضبط السيارات المخالفة ومتابعة تعريفة الأجرة والتزام السائقين بالتعريفة المحددة وخطوط السير.

حيث قام محمود عمار، وكيل إدارة لجنة المواقف لليوم الثاني على التوالي بتنظيم حملة لضبط سيارات الأجرة والتزام السائقين بخطوط السير وتعريفة الأجرة المقررة.