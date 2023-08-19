صور.. اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادى الإسماعيلى

اكتمل قبل قليل النصاب القانونى للجمعية العمومية للنادى الإسماعيلى، و قررت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة الدراويش مد التصويت لمدة 60 دقيقة، بسبب الإقبال الكثيف لانتخاب مجلس إدارة جديد بحديقة رضا والملعب رقم 2 باستاد الإسماعيلية.

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بدأ التسجيل لخوض انتخابات النادي الإسماعيلي فى تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الخامسة مساءً بكشوف الحضور، بموجب بطاقة العضوية أو الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة السلاح، وفى حال اكتمال النصاب القانوني بوجود 20% أو ألف عضو، أيهما أقل من الأعضاء الذين لهم حق الحضور، يبدأ التصويت داخل 8 لجان فرعية ثم مناقشة جدول الأعمال وفي النهاية يتم الفرز وإعلان النتيجة تحت إشراف قضائي متكامل يضم عشرة مستشارين من هيئة قضايا الدولة.

تفاصيل إنتخابات الإسماعيلي

إنتخابات الإسماعيلي



وتقام انتخابات النادى الإسماعيلى لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الدراويش حلفا لمجلس يحيى الكومى ، لمدة 4 سنوات قادمة وسط عدد كبير من المرشحين.

وتقدم لخوض انتخابات النادي الإسماعيلي 31 شخصا موسوف يتم انتخاب "رئيس و نائب وأمين صندوق و4 أعضاء و عضو تحت السن"، لتولي مهام النادي لمدة 4 سنوات مقبلة، لإضفاء الاستقرار والهدوء على جنباته وانتشاله من المشاكل والأزمات التي يعيشها خلال الوقت الراهن.

ويتنافس على منصب رئيس النادى كل من نصر أبو الحسن وعلى غيط و سليمان أبو عريضة، وعلى منصب نائب رئيس النادى كل من عمرو زكي وفرج عمران سالم عمران وأشرف محمد حلمي (أشرف عمارة)، بينما يتنافس 4 مرشحين على منصب أمين صندوق النادي وهم كل من مصطفى شلة ومحمد أميرو درويش وعلي عبدالله عبادي وأشرف أحمد عبد اللطيف دويدار.

ويشهد منصب عضوية مجلس الإدارة منافسة بين 15 شخصا هم كل من حمد حسن عيد حمد، محسن عبد المسيح، أسامة محمد محمد السيد، محمد نبيل النجدى، سماح عرفة يوسف، كمال حمودة كمال، أحمد محمد عبد السميع، محسن حنفي أبو الحسن، محمد إبراهيم محمود أحمد، وليد أحمد فؤاد، شوقي عوض عبد العزيز، أحمد جمال فهيم، محمد السيد محمد محمد، أحمد محمد عبد الرحمن، أسامة محمد محمد سيد.

وعلى منصب عضو مجلس إدارة ( تحت السن ) كل من أيمن محمد أحمد هاشم، محمد جمال عبد المنعم، محمد عبد العال احمد عفيفي، عمر عادل السيد علي الطنطاوي، حسام عبد البديع كامل، إبراهيم محمد مدبولى.

