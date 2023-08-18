حمزة الجمل مدرباً لـ النجف العراقي بعد الرحيل عن الإسماعيلي

أعلن نادى النجف العراقي، اليوم الجمعة تعاقده مع المدرب المصري حمزة الجمل ليتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد رحيله عن الإسماعيلي.

حمزة الجمل يتولي تدريب النجف العراقي

وقال نادي النجف العراقي في بيان رسمي له: “ إنهاء إجراءات تولي حمزة الجمل المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل”.

وشدد البيان على أن حمزة الجمل سبق له وقاد فريق الإسماعيلي بالموسم المنقضي.

كما أن هذه التجربة هي الثانية لحمزة الجمل في العراق بعد قيادته لفريق نفط الوسط عام 2016، كما سبق وقاد فريق الخرطوم السوداني والعروبة العماني.

يذكر أن فريق النجف العراقي أشرف على تدريبه في الموسم الماضي ثلاثة مدربين هم أحمد خلف وعبد الغني شهد، وسعد حافظ.

وأكد حمزة الجمل في وقت سابق، المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، أنه نجح في مهمته مع قلعة الدراويش، على الرغم من صدور قرار من مجلس إدارة الإسماعيلي بتوجيه الشكر له عقب نهاية مباريات الدوري الممتاز.

حمزة الجمل بعترف بخطأه مع الإسماعيلي

وقال حمزة الجمل، المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن"، مع الإعلامي إسلام صادق: "من وجهة نظري أنني نجحت في مهمتي مع الإسماعيلي خلال فترة تواجدي والبقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم".



وتابع: "يحيى الكومي اعترف بخطئه في قراره بإقالتي من الإسماعيلي وهذا شيء يحسب لي، ويؤكد نجاحي في مهمتي مع الدراويش".

حمزة الجمل: جلسة إيهاب جلال مع اللجنة الفنية لا تليق بتاريخ الإسماعيلي:

وأضاف الجمل: "جلسة إيهاب جلال مع اللجنة الفنية بالإسماعيلي أمر لا يليق بالدراويش، ويدل على سوء الإدارة من الأشخاص الموجودين في الفترة الأخيرة".



وأتم: "فريق الإسماعيلي مر بظروف صعبة هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز، وكان مهددًا بالهبوط إلى الدرجة الثانية".