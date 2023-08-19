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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اليوم.. عمومية الإسماعيلي لاختيار مجلس إدارة جديد

عمومية الإسماعيلي
عمومية الإسماعيلي

تقام  اليوم السبت اصعب انتخابات فى تاريخ النادى الاسماعيلي ، لاختيار مجلس جديد لتولي مهام النادي لمدة 4 سنوات مقبلة خلفًا لمجلس يحيى الكومي المستقيل ، لإضفاء الاستقرار والهدوء على جنباته وانتشاله من المشاكل والأزمات التي يعيشها خلال الوقت الراهن.

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الناشئين سلاح إيهاب جلال للتغلب على أزمة القيد في الإسماعيلي

و يتعرض النادي لازمات متلاحقة سواء على المستوى الادارى او المالى، كما أن النادي يعاني من ازمات القيد للاعبين الجدد جراء قرارات الفيفا بعد الاحكام الصادرة ضد النادى اثر شكاوى اللاعبين الاجانب من عدم حصولهم على مستحقاتهم.

وتجرى على 8 مقاعد الرئيس والنائب وأمين الصندوق و5 أعضاء منهم واحد تحت السن، وأشتعلت المنافسة بشكل قوي بين نصر أبو الحسن وسليمان أبو عريضة وعلي غيط.

كما أن بدءت اسهم بعض الاسماء تظهر فى الافق ومنهم محمد عظيمة ووليد فؤاد واسامة شنب واحمد فهيم وعمرو ذكى .

وعلمت الوفد أن النادي الإسماعيلي إقترب من حل أزمة إيقاف القيد ثلاثة فترات، وذلك بسبب حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي حصل عليه التونسي نور الزمان الزموري لاعب الفريق السابق ضد الدراويش.

عمومية الإسماعيلي 

وتدخلت اللجنة الفنية في الإسماعيلي برئاسة علي أبو جريشة، وقامت بالتواصل مع اللاعب التونسي واتفقا على حصوله على 250 ألف دولار مقابل التنازل عن الشكوى ضد النادي.

وكان الإسماعيلي ملزمًا بسداد 600 ألف دولار للزموري في 5 مايو الماضي، لكن النادي تجاوز مهلة السداد (45 يومًا)، ما نتج عنه إيقاف القيد.

وأبدى اللاعب التونسي موافقته المبدئية على هذا الحل، ووعده مسؤولو الإسماعيلي الزموري بسداد مستحقاته، بعد بيع قائد الدراويش باهر المحمدي رسميًا إلى المصري البورسعيدي.

المصري يحصل على خدمات باهر المحمدي من الإسماعيلي

وكان المصري اتفق مع الإسماعيلي على شراء المحمدي مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده (20 مليون جنيه) .

ويحاول إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، التغلب على أزمة القيد التي تلاحق فريقه قبل انطلاق الموسم الجديد من خلال التعويل على لاعبي فرق الناشئين والشباب بالدراويش.

وقام جلال بتصعيد 10 لاعبين حتى الآن في تدريبات الفريق الأول بهدف تكوين مجموعة من اللاعبين الصغار، حال الاحتياج إلى خدماتهم في الموسم الجديد، باختيار عناصر تفيد الفريق الأصفر في المستقبل.

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