أنهوا حياته بسبب تليفون و150 جنيها.. اسدال الستار علي قضية الطفل زياد أشرف

أسدلت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية ،اليوم الستار علي قضية الطفل زياد أشرف ، بالإعدام شنقا للمتهمين بقتل ، بعد أكثر من 8أشهر في أروقة المحاكم ، حيث شهد مركز شرطة الخانكة في القليوبية أحداث هذا الجريمة، وكان ذلك عقب ورود تقرير فضيلة مفتي الديار المصرية، بإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم والزمتهما بالمصروفات.



أنهوا حياته بسبب تليفون و150جنيها.. اسدال الستار علي قضية الطفل زياد بالخانكة

وصدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين عماد فتحي حلمي ويصا، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، ووكيل النيابة محمد الهادي عبد الفتاح.

بداية أحداث الواقعة



وأحال المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها الكلية المتهمين وهما محمد ع ح، ومحمد ا ش لمحكمة الجنايات لأنهما في غضون شهر ديسمبر من عام 2022، قتلا عمدًا المجني عليه الطفل زياد أشرف سعيد علي عطية عمدا مع سبق الإصرار بأن بيّتا النية وعقدا العزم على قتله عقب استدراجهما له إلى إحدى المناطق النائية إثر اتفاق سابق بينهما لسرقة متعلقاته هاتف محمول ومبلغ مالي وخوفا من كشف أمرهما بعد ما هددهما المجني عليه اصطحباه إلى مكان قتله وما أن وصلا رفقته حتى أسقطه المتهم الثاني أرضًا وجلس المتهم الأول عليه صوب قدمه ممسكًا يديه حال إطباق المتهم الثاني يديه على عنقه مستمرا في الإطباق عليها حتى لفظ أنفاسه.

وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجنايتين أخريين إذ أنهما في ذات المكان والزمان خطفا الطفل المجني عليه بطريق التحايل بأن تربص المتهم الأول له مستغلًا حداثة سنه، طالبًا منه التوجه إلى إحدى المناطق الزراعية النائية حيث وجود المتهم الثاني بعدما اتفقا سويًا على سرقته وتمكنا بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين المواطنين.

الطفل زياد أشرف

تفاصيل واقعة قتل الطفل زياد أشرف



وقد جذب المتهم الأول هاتفه المحمول عنوة وسلمه للمتهم الثاني، وطلب منه إخراج ما بحوزته من أموال، واستطالت يده جيب بنطاله وأخرج المبلغ المالي وقدره 150 جنيهًا كانت بحوزته، بعد ما هدداه بإخراجها وتمكنا بتلك الوسيلة من هاتفه المحمول والمبلغ ثم خلصا عليه بخنقة حتى الموت.