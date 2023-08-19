بايدن يُشيد بالشجاعة السياسية لرئيس كوريا الجنوبية ورئيس وزراء اليابان

أكد الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، أن العلاقات الثلاثية بين اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستجعل العالم أكثر أمانًا والدول الثلاث أقوى، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أن بايدن أشاد خلال القمة الثلاثية بالشجاعة السياسية لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لجهودهما في العمل معا، وأكد أن سول وطوكيو حليفان لا غنى عنهما، مؤكدا التزام أمريكا تجاه كلا البلدين.

وقال الرئيس الأمريكي إنه "لطالما كان تعزيز العلاقات بين ديمقراطياتنا أولوية بالنسبة لي، منذ أن كنت نائب رئيس الولايات المتحدة. هذا لأن بلادنا أقوى والعالم أكثر أمانًا ... ونحن نقف معًا. وأنا أعلم أن هذا اعتقاد نتشاركه جميعًا".

وأشار إلى أن القادة الثلاثة يعتقدون أن هذه نقطة تحول في التاريخ، مضيفا: "نحن مدعوون للقيادة بطرق جديدة للعمل والوقوف معًا. واليوم، أنا فخور بالقول إن دولنا تستجيب لتلك المناشدات".

رفع مستوى التعاون الدفاعي

وفيما يتعلق باتفاق الدول الثلاث على رفع مستوى التعاون الدفاعي، قال الرئيس الأمريكي إن هذا يشمل إطلاق مناورات عسكرية سنوية متعددة المجالات للارتقاء بالتعاون الدفاعي الثلاثي إلى مستويات غير مسبوقة.

وبحسب بيان البنتاجون، فمن المقرر أن تسرّع الدولتان وتيرة تبادل المعلومات حول إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ والأنشطة الإلكترونية.

وصرح بايدن: "لقد التزمنا جميعًا بالتشاور بسرعة مع بعضنا البعض ردًا على التهديدات لأي بلد من بلداننا من أي مصدر وهذا يعني أنه سيكون لدينا خط ساخن لتبادل المعلومات وتنسيق استجاباتنا عندما تكون هناك أزمة في المنطقة أو تؤثر على أي بلد من بلداننا".

وجددت الدول الثلاث التزامها بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان ومعالجة الإكراه الاقتصادي. وفي هذا الصدد، قال بايدن: "سنواصل مواجهة التهديدات من [كوريا الشمالية] بما في ذلك غسيل الأموال بالعملات المشفرة بمليارات الدولارات ونقل الأسلحة المحتمل لدعم الحرب الروسية الوحشية ضد أوكرانيا. معا، سوف ندافع عن القانون الدولي وحرية الملاحة والحل السلمي للنزاعات في بحر الصين الجنوبي".

من جانبه، أشار الرئيس الكوري الجنوبي إلى أن كامب ديفيد كانت موقعًا للعديد من الاجتماعات التاريخية على مر السنين، قائلا: "من هذه اللحظة فصاعدًا، سيُذكر كامب ديفيد كمكان تاريخي أعلنت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان العمل على تعزيز النظام الدولي القائم على القواعد ولعب أدوارًا رئيسية لتعزيز الأمن الإقليمي والازدهار على أساس حول القيم المشتركة للحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون".

وأضاف يون: "يتطلب التنسيق الأقوى بين سول وواشنطن وطوكيو أسس مؤسسية أكثر قوة"، مشددا على ضرورة التصدى للتحديات التي تهدد الأمن الإقليمي من خلال بناء التزام أقوى للعمل معًا.

وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء الياباني إن المجتمع الدولي يمر بنقطة تحول تاريخية، مضيفا: "للسماح لإمكانيات تعاوننا الاستراتيجي الثلاثي بالازدهار، أود أن أغتنم هذه اللحظة لرفع مستوى التنسيق الأمني بين اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة نحو آفاق جديدة".