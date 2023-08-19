بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بالدوري الإنجليزي

بث مباشر ليفربول وبورنموث، تنقل بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة ليفربول ضد بورنموث والتي ستقام مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى فريق الكرة الأول بنادي ليفربول، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام بورنموث بالجولة الثانية التي تجمعهما بالبريميرليج، بعد نقطة التعادل في الجولة الافتتاحية أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي.

موعد مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي:

تقام مباراة ليفربول وبورنموث في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب أنفيلد “معقل الريدز”.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث:

وتذاع مباراة ليفربول ونظيره بورنموث على شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي، وتبث اللقاء عبر شاشتها بى ان سبورت بريميوم 1.

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تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث:

ومن المتوقع أن يلعب فريق ليفربول مباراته أمام بورنموث بتشكيل يضم كلًا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

في خط الوسط: ماك أليستر، سوبوسلاي.

في الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز، نونيز.

تشكيل بورنموث المتوقع لمواجهة ليفربول اليوم:

بينما من المتوقع أن يبدأ فريق بورنموث مباراته أمام ليفربول بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع: كريكيز، سينيسي، إليا زبارني، أرونز.

خط الوسط: بيبينج، جو روثويل، أنتوني، ريان كريستي.

ويقود الهجوم: بروكس، سولانكي.

محمد صلاح يتطلع لافتتاح سجله التهديفي مع ليفربول أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي:

ويعول يورجن كلوب أمالًا كبيرة على محمد صلاح ورفاقه، في تحقيق الفوز اليوم أمام بورنموث وحصد الثلاث نقاط، فيما يأمل الفرعون المصري في ممارسة هوايته بتحطيم الأرقام القياسية مع الريدز وافتتاح سجله التهديفي في الدوري الإنجليزي لمواصلة الصراع على لقب هداف البطولة.

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