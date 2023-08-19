السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي يثمن جهود وتضحيات العاملين بالمجال الإنساني

اتحاد إذاعات وتلفزيونات
اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

 ثمن اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي، جهود وتضحيات العاملين في الحقل الإنساني، الذين يواصلون تقديم الدعم اللازم لإنقاذ الأرواح وحمايتها خصوصا في ظل مواجهة العالم للعديد من التحديات الإنسانية مما يستدعي تكثيف الجهود الفاعلة وتنسيقها للتخفيف من آثارها وأبعادها المختلفة. 

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النائب علي مهران: قرارات العفو الرئاسي تؤكد حرص السيسي على دعم ملف حقوق الإنسان

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شباب الإسكندرية يناقش حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة

وأشاد الاتحاد - في بيان اليوم السبت بمناسبة إحياء اليوم العالمي للعمل الإنساني والذي يصادف التاسع عشر من أغسطس من كل عام- بالدعم الذي تقدمه الدول الأعضاء في مجال العمل الإنساني ومجهوداتهم الملموسة في التخفيف من الآثار السلبية للأزمات الإنسانية في بعض الدول الأعضاء الأخرى

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