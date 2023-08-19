اتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي يثمن جهود وتضحيات العاملين بالمجال الإنساني

ثمن اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي، جهود وتضحيات العاملين في الحقل الإنساني، الذين يواصلون تقديم الدعم اللازم لإنقاذ الأرواح وحمايتها خصوصا في ظل مواجهة العالم للعديد من التحديات الإنسانية مما يستدعي تكثيف الجهود الفاعلة وتنسيقها للتخفيف من آثارها وأبعادها المختلفة.

وأشاد الاتحاد - في بيان اليوم السبت بمناسبة إحياء اليوم العالمي للعمل الإنساني والذي يصادف التاسع عشر من أغسطس من كل عام- بالدعم الذي تقدمه الدول الأعضاء في مجال العمل الإنساني ومجهوداتهم الملموسة في التخفيف من الآثار السلبية للأزمات الإنسانية في بعض الدول الأعضاء الأخرى