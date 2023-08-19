رئيس جهاز تعمير سيناء يزور حمام موسى

أشاد اللواء مهندس وائل مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذى لتعمير سيناء ومدن القناة، بمنطقة حمام موسى، التي تعد من من أهم مصادر السياحة العلاجية والدينية بمحافظة جنوب سيناء.

يقع الحمام شمال مدينة طور سيناء على بُعد 3 كيلو من المدينة، وتتدفق مياهه من خمسة عيون تصب في حمام على شكل حوض محاطًا بمبنى، وتستخدم هذه المياه الكبريتية الساخنة في شفاء العديد من الأمراض، منها الروماتيزم، والأمراض الجلدية، والتهاب العظام، والتئام الجروح، ويعيد تنظيم طاقة الجسم، لمقاومة أمراض الشيخوخة.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الجهاز التنفيذى لتعمير سيناء ومدن القناة، منطقة حمام موسى، بطور سيناء، رافقه مبروك الغمريني، رئيس المدينة بناء على توجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

كان اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، قد استقبل الأسبوع الماضي اللواء مهندس وائل مصطفى رئيس الجهاز التنفيذى لتعمير سيناء ومدن القناة.

تناول اللقاء عددا من الموضوعات ومنها مناقشة خطة الجهاز في مدن جنوب سيناء ومنها رصف وإنارة طريق حمام موسى، وطريق مدخل مدينة دهب، وانشاء عدد 60 منزلا بقرية النقب بطابا، و60 منزلا بقرية الرويسات بشرم الشيخ، و 60 منزلا بقرية الجبيل بطور سيناء وتنفيذ القرية التراثية بمحكى الجبيل، ومد التيار الكهربي الى بعض التجمعات ومنها عرب العليقات ووادي معين ووادي مجيرح، وانشاء دار مناسبات للسيدات بوادي مجيرح ودراسة إنشاء المنطقة الصناعية بأبو زنيمة لاستغلال ثرواتها المحجرية وتوفير فرص عمل للشباب وكذا التوسع في استصلاح الأراضي بمدينة طور سيناء، ودفع العمل بالطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ.