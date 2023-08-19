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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تعرف على شهادة الادخار الجديدة من بنكي مصر والأهلي 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

طرح بنكى مصر والأهلي شهادة الادخار الثلاثية الجديدة والتي تمتاز بسعر الفائدة المرتفع والذي يصل إلى 19.5%، بعد أن كان 18.5%، وقد حدث البنكان عوائد شهادة الادخار خلال الأيام الماضية، وذلك بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على نسبة الإيداع والإقراض بمعدل 100 نقطة أساس ما يعادل 1%، ويتساءل عملاء البنكين عن شهادة الادخار والحد الأدنى لاكتتاب الشهادة.

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تستعرض الوفد فى السطور التالية تفاصيل شهادة الادخار الجديدة المقدمة من بنكى مصر والأهلى :

 

شهادة الادخار من البنك الأهلي 2023:

أعلن البنك الأهلي عن شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير بعد رفع الفائدة عليها بنسبة 1%، لتصبح قيمة العائد 19.5% بدلا من 18.5%، وتمتاز هذه الشهادة بأن دورية صرف العائد ربع سنوي.

- يصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار 3 سنوات.

- تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات.

- يتيح البنك إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

 

شهادة الادخار من البنك الأهلي 2023:

طرح بنك مصر شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير منذ أيام، بعد تطبيق قيمة الفائدة المقرر طرحها على الوعاء الادخاري نحو 1%، لتصبح قيمة الشهادة الجديدة 19.5%.

 

- يمكن صرف عوائد الشهادة على فئتين، الأولى بعائد شهري، ويصل حدها الأدنى 500 جنيه ومضاعفتها للشراء، والثانية بعائد ربع سنوي بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفتها.

 

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

 

موعد تطبيق الزيادة على شهادة الادخار الثلاثية 2023:

بدأ بنكا مصر والأهلي تطبيق قرار رفع الفائدة على شهادة الادخار الثلاثاية متغيرة بنسبة 1% ويجرى العمل بها من اليوم التالي لربط الشهادة، ولا يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة

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