تعرف على شهادة الادخار الجديدة من بنكي مصر والأهلي 2023

طرح بنكى مصر والأهلي شهادة الادخار الثلاثية الجديدة والتي تمتاز بسعر الفائدة المرتفع والذي يصل إلى 19.5%، بعد أن كان 18.5%، وقد حدث البنكان عوائد شهادة الادخار خلال الأيام الماضية، وذلك بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على نسبة الإيداع والإقراض بمعدل 100 نقطة أساس ما يعادل 1%، ويتساءل عملاء البنكين عن شهادة الادخار والحد الأدنى لاكتتاب الشهادة.

تستعرض الوفد فى السطور التالية تفاصيل شهادة الادخار الجديدة المقدمة من بنكى مصر والأهلى :

شهادة الادخار من البنك الأهلي 2023:

أعلن البنك الأهلي عن شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير بعد رفع الفائدة عليها بنسبة 1%، لتصبح قيمة العائد 19.5% بدلا من 18.5%، وتمتاز هذه الشهادة بأن دورية صرف العائد ربع سنوي.

- يصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار 3 سنوات.

- تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات.

- يتيح البنك إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

شهادة الادخار من البنك الأهلي 2023:

طرح بنك مصر شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير منذ أيام، بعد تطبيق قيمة الفائدة المقرر طرحها على الوعاء الادخاري نحو 1%، لتصبح قيمة الشهادة الجديدة 19.5%.

- يمكن صرف عوائد الشهادة على فئتين، الأولى بعائد شهري، ويصل حدها الأدنى 500 جنيه ومضاعفتها للشراء، والثانية بعائد ربع سنوي بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفتها.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

موعد تطبيق الزيادة على شهادة الادخار الثلاثية 2023:

بدأ بنكا مصر والأهلي تطبيق قرار رفع الفائدة على شهادة الادخار الثلاثاية متغيرة بنسبة 1% ويجرى العمل بها من اليوم التالي لربط الشهادة، ولا يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة