البنك الأهلي: شراء وثيقة معاش بكرة بالدولار متاحة عبر بطاقات ائتمانية

قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، خلال المؤتمر الصحفي، اطلاق "أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج" إنه سيتم إتاحة شراء وثيقة المصريين بالخارج عبر منصة مخصصة لشراء الوثيقة، على أن يتم شراؤها من خلال بطاقة ائتمان أو خصم من خارج مصر، ولا يقبل شرائها من خلال أي بطاقة لبنوك محلية.

وأضاف رئيس البنك الأهلي المصري أن عدد من موظفي شركة مصر لتأمينات الحياة يتواجدون ببع فروع البنك لتوضيح تفاصيل الوثيقة لأي عملاء يرغبون في التسجيل على المنصة أو التعرف على المنتجات.