السويد يخطف برونزية كأس العالم للسيدات على حساب أستراليا

استطاع منتخب السويد فى خطف المركز الثالث على حساب نظيره الأسترالى، بنتيجة هدفين دون رد، فى المواجهة التى جمعتهما منذ قليل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للسيدات.

أهدف اللقاء..

تقدم منتخب السويد عن طريق اللاعبة فريدولينا رولفو فى الدقيقة 30 من ركلة جزاء، وأضافت اللاعبة كوسوفاره أسلاني الهدف الثاني في الدقيقة 62 من عمر اللقاء ليحصد سيدات السويد برونزية المنوديال للمرة الخامسة فى تاريخ مشاركتهن فى المونديال.

للمرة الخامسة منتخب السويد لسيدات كرة القدم بطلًا بعد حصده برونزية كأس العالم

و حصد منتخب السويد لسيدات كرة القدم، برونزية كأس العالم للسيدات، بعد هزيمة نظيره الأسترالي بثنائية نظيفه، بأقدام الثنائي فريدولينا رولفو وزميلتها كوسوفاره أسلاني، ليحقق بذلك الفوز المركز الثالث والميدالية البرونزية للمرة الخامسة فى تاريخ مشاركة المنتخب السويدي بمونديال السيدات.

وشهدت نسخة 1991 الأولى من كأس العالم للسيدات والتي كانت في الصين، حقق منتخب السويد الفوز بأربعة أهداف دون مقابل على حساب منتخب ألمانيا، في المواجهة التي أقيمت في جوانزو .

و فازت سيدات منتخب السويد على سيدات المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعب راين نيكار أرينا، في نسخة عام 2011 التي أستضفتها دولة ألمانيا.

ونجح منتخب السويد على انجلترا بنتيجة بهدفين مقابل هدف وحيد في النسخة التي كانت في فرنسا، والتي أقيمت في نيس، في نسخة 2019.

كان أبرز إنجاز وصل له منتخب السويد في كأس العالم هو الحصول على فضية كأس العالم في نسخة 2003، بعد الخسارة من منتخب ألمانيا والتي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية