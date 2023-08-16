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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كأس العالم للسيدات.. موعد نهائي المونديال بين إسبانيا وإنجلترا

إسبانيا وإنجلترا
إسبانيا وإنجلترا

نجح المنتخب الإنجليزي في التأهل للمباراة النهائية من كأس العالم لكرة القدم سيدات، بعد الفوز على نظيره الأسترالي بنتيجة 3/1، ضمن منافسات الدور نصف النهائية من المسابقة.

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كأس العالم للسيدات.. إنجلترا إلى نهائي المونديال على حساب أستراليا

في المقابل، تأهل المنتخب الإسباني لنهائي مونديال السيدات، بعد الفوز على السويد بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أُقيم بالأمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإسباني بنظيره الإنجليزي في نهائي البطولة، بعدما نجحا في الوصول لهذا الدور.

موعد نهائي كأس العالم

تواجه إسبانيا نظيرتها السويد في العاشرة من مساء الأحد المقبل، في المواجهة التي يشهدها معلب "أكور".

ومن المقرر أن تُنقل المواجهة على شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة بشكل حصري في إفريقيا والشرق الأوسط.

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