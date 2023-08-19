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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

"حلاوة شمسنا" تضيء مسرح ساحة الهناجر في الليلة الثانية لصيف الإنتاج الثقافي

بوابة الوفد الإلكترونية

 

انطلقت فعاليات الليلة الثانية لبرنامج صيف الإنتاج الثقافى، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الجمعة على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

 

وشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، بباقة من أروع وأشهر استعراضات فرقة رضا للفنون الشعبية، بإشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير الفرقة.

 

وأضاءت روائع استعراضات رائد الفن الشعبى الفنان محمود رضا، وأنغام الموسيقار على إسماعيل، مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، حيث قدمت الفرقة ١٠ استعراضات منها : " حلاوة شمسنا، الأقصر بلدنا، الاسكندراني، الكرنبة، سماح النوبة، التنورة، جرحوني عيونه، الحجالة".

 

ومن المقرر أن تواصل فرقة "رضـــا" تقديم حفلاتها فى التاسعة من مساء اليوم السبت وغدا الأحد ١٩و٢٠ أغسطس الجارى، وسعر التذكرة موحد ٣٠ جنيه .

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