درجات الحرارة المتوقعة اليوم بمحافظة قنا

تشهد الأحوال الجوية بنطاق محافظة قنا، اليوم السبت ، استقرارا نسبياً فى احوال الطقس، مدعومه بانخفاض تدريجى فى درجات الحرارة خاصة فى ساعات الصباح الأولى ومع حلول المساء.

حيث يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا، مائل للبرودة مع حلول الليل، ويستمر نشاط الرياح علي معظم الأنحاء لتسود أجواء منعشة ليلا وتحد من الإحساس بحرارة الطقس خلال ساعات النهار، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة مع حلول ساعات الليل خاصة على المراكز الشمالية للمحافظة ابتداءً من مركز الوقف ودشنا ونجع حمادى وفرشوط وابو تشت.

فيما ترتفع الحرارة نسبياً على باقى أجزاء المحافظة الجنوبية، بداية من قنا عاصمة المحافظة مرورا بمراكز قفط وقوص ونقادة وذلك لقربها من خط الاستواء.

وعن حركة الرياح حيث تشهد المحافظة نشاط ملحوظا لحركة الرياح، حيث تنشط رياح متوسطة دافئة على كافة أنحاء المحافظة خلال تلك الساعات، مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار واختفاء السحب على مختلف أنحاء المحافظة.

وعن درجات الحرارة فقد سجلت درجات الحرارة طبقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد المصرية اليوم السبت الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٣، فقد سجلت درجة الحرارة العظمى ٤٤ درجة، والمحسوسة ٤٥ درجة، و ٢٧ درجة لصغرى.