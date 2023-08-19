تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام تولوز في الدوري الفرنسي

يلتقي فريق الركة الأول بنادي باريس سان جيرمان، أمام نظيره تولوز، فى المواجهة التى تجمع الفريقين مساء اليوم، على ملعب "البلدي تولوز"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي 2023 ـ 2024.

تشكيل باريس سان جيرمان لمباراة تولوز بالدوري الفرنسي

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

في خط الدفاع: نونو مينديش، سكرينيار، ماركينيوس “أوجارتي”، أشرف حكيمي.

في خط الوسط: ماركو فيراتي، فيتينيا، ايميري.

في الهجوم: ، مبابي، أسينسيو

موقف الفريقين بالدوري الفرنسي

ويقع فريق تولوز في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، بترتيب جدول الدوري الفرنسي قبل مباراة اليوم، فيما يأتى باريس سان جيرمان في المركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة فى الترتيب.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة باريس سان جيرمان ونظيره تولوز بالجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقييت القاهرة، فيما تذاع المواجهة بشبكة قنوات بى ان سبورت التى تبث اللقاء عبر شاشتها قناة beIN Sports HD 2 .