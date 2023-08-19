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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم خمس جولات.. إيرادات ضعيفة في آخر ليلة عرض

فيلم خمس جولات
فيلم خمس جولات

 

بلغت إيرادات  فيلم خمس جولات للنجم ماجد المصري، في شباك التذاكر أمس، السبت،  78214 جنيه.


ويشار إلى أن كان  حرص أبطال فيلم خمس جولات على مشاهدة الفيلم مع الجمهور في السينمات ضمن جولتهم بعد طرح العمل ، والتقط الجمهور العديد من الصور مع كل من النجم ماجد المصري، وآدم شرقاوي، وداليا شوقي، ورافقهم المنتج يحيى علام.


تأتي هذه الجولات ضمن خطة وضعها صناع العمل لمشاهدت الفيلم مع الجمهور في السينمات، بعد العرض الخاص الذي أقيم الأثنين الماضي في سيتي سنتر الماظة.

 

وكانت الشركة المنتجة طرحت أمس ثاني أغاني فيلم خمس جولات وهي " بين نارين"، والتي تمثل تعاون لأول مرة بين المطربة عايدة الأيوبي، ومطرب الراب أرسينك، وهي من إخراج مازن أشرف، وإنتاج يحيى علام، وتمثل ثاني تعاون بين شركة سوني ميوزك والمنتج يحيى علام بعد أغنية "عند بعند" لفليكس وحسين، والتي كانت الأغنية الدعائية الأولى لفيلم خمس جولات.


فيلم "5 جولات" FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، وإخراج مازن أشرف.

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