البطولة العربية لليد.. الزمالك بربع النهائي تحت عنوان "من الشدائد تُصنع الرجال"

رغم ما يعيشه نادي الزمالك في الفترة الحالية من أزمات متعددة، أبرزها عقوبة إيقاف القيد وعزل رئيس النادي والمستحقات المالية المتأخرة في جميع الألعاب، إلا أن لاعبو فريق كرة اليد بالزمالك أثبتوا للجميع مقولة " من الشدائد تُصنع الرجال".

وعاش فريق كرة اليد بنادي الزمالك أيام صعبة قبل خوض البطولة العربية، بعدما كان علي أعتاب الإعتذار عن عدم المشاركة في البطولة، وذلك بسبب عدم قدرة الفريق علي السفر نتيجة الأزمة المالية التي يعيشها النادي.

وفي اللحظات الأخيرة تقرر سفر فريق كرة اليد بالزمالك قبل المباراة الأولي بساعات، ليخوض لقائه الأولي فور وصوله إلي السعودية ويتمكن من تخطي الصعاب والفوز علي الفريق الجزائري.

حيث تمكن فريق كرة اليد بنادي الزمالك من التأهل من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية التي تحتضنها السعودية، وذلك بعدما فاز في دور المجموعات علي نظيره وفاق عين التوتة الجزائري بنتيجة 34 - 28، في أولى مبارياته بدور مجموعات البطولة العربية لكرة اليد ثم خسر أمام فريق العربي الكويتي بنتيجة (33-32)، في الجولة الثانية ثم الفوز علي فريق الهدى السعودي بنتيجة 28-24 بالجولة الثالثة.

ويقع فريق الزمالك لكرة اليد في المجموعة الثانية رفقة فرق الهدى السعودي، والعربي الكويتي، ووفاق عين التوتة الجزائري، والشعلة اليمني.

موعد مباراة الزمالك القادمة في البطولة العربية لكرة اليد

ويواجه فريق الزمالك نظيره الشعلة اليمني يوم الاثنين المقبل في آخر مباريات دور المجموعات في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وقرر المدير الفني للزمالك منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة على أن يستأنف الفريق مبارياته يوم الإثنين أمام الشعلة اليمني.

نظام البطولة العربية لكرة اليد

يتأهل في دور المجموعات بالبطولة العربية لكرة اليد أصحاب المراكز الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور التالي، ليلعب الفرق دور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

ويشارك الفريق المتوج بتلك البطولة في فعاليات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامتها في الدمام السعودية خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر.

قائمة الزمالك في البطولة العربية لكرة اليد

كريم هنداوي، ومحمود فلفل، وأحمد وليد، وهشام السبكي، وأحمد الأحمر، وأحمد سامح، وأحمد حسام، وأحمد عبد الرحمن، وأحمد مؤمن صفا، وإبراهيم السيد، وخالد وليد، وشادي خليل، وعمر الوكيل بكار، ومازن رضا، ومحمد علاء السيد، ومحمد البسيوني، ومحمد ياسين، ومؤمن زكي، وهشام صلاح.

ويقود الفريق فنيا، أحمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدرب أحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا