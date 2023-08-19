رئيس جامعة الملك سلمان: نسعى لتحقيق التنمية بجنوب سيناء

فتحت جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء باب التعليم الجامعى لطلاب جنوب سيناء على مصراعيه وخاصة الفتيات، وتعتبر أول جامعة أهلية بجنوب سيناء توفر برامج يحتاجها مجتمع جنوب سيناء وتوفر احتياجات سوق العمل.

وقد عول أهالى جنوب سيناء على جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة «رأس سدر- طور سيناء- شرم الشيخ»، بفتح مجالات توفر كليات التجارة وإدارة الأعمال والعلاج الطبيعى وتخصيص منح أكثر بتخفيض يناسب سكان جنوب سيناء.

وقالت عايدة العقبى، عضو المجلس القومى للمرأة بجنوب سيناء، أن جامعة الملك سلمان منحت فرصة ذهبية للفتيات السيناويات للالتحاق بالتعليم الجامعى وعدم التسرب من التعليم بعد الثانوية العامة، خاصة أن فروع الجامعة فى ثلاث مدن ما يمكن الفتاة البدوية من الالتحاق بالجامعة.

وقد طالب سكان جنوب سيناء جامعة الملك سلمان الدولية بمنح طلاب جنوب سيناء فرصًا أكثر للالتحاق بها وخاصة فى المجال الطبى.

قال الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية: بعد ثلاث سنوات من افتتاح الجامعة شهدت إقبالًا جيدًا من الطلاب للالتحاق بها ودراسة برامجها العلمية فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى استكمال ٨٠% من احتياجات الجامعة من الأجهزة والمعامل.