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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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آخر فعاليات مهرجان العلمين الجديدة (شاهد)

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” تقريرًا تليفزيونيًا عن آخر فعاليات مهرجان العلمين الذي تستضيفه مدينة العلمين جديدة.

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وقال مراسل التليفزيون المصري، من العلمين، إن المميز في المهرجان أن كل الفعاليات تكون أفضل من التي قبلها، مؤكدًا أنه لا زال أمامنا أسبوع من المهرجان وستكون أمامنا فيه فعاليات مهمة جدا.

حفل أنغام شهد إقبالا كبيرا 

وتابع: "حفل صوت مصر الفنانة أنغام شهد إقبالا كبيرا من مختلف الأعمار والفئات والجنسيات، واستمرّ الحفل حتى وقت متأخر بعد منتصف الليل، وكان هناك حالة مزاجية رائعة جدا وسعادة بين الجمهور وأنغام".

أنغام عبرت عن سعادتها بوجودها في مدينة العلمين الجديدة

وواصل: "أنغام عبرت عن سعادتها بوجودها في مدينة العلمين الجديدة، حيث تعتبرها فخر لها ولكل المصريين، كما غنت أغانيها الجميلة مثل ازاي بس يا شبر ونص، وكان التفاعل كبيرا جدا، مع العلم ان تذاكر الحفل نفدت مع فتح باب الحجز على موقع شركة تذكرتي".
 

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