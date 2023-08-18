الناشئين سلاح إيهاب جلال للتغلب على أزمة القيد في الإسماعيلي

يحاول إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي التغلب على أزمة القيد من خلال منح الفرصة لاعبي فرق الناشئين بعدما تم تصعيد 10 لاعبين للفريق الأول للاستفادة من خدماتهم.



وترى اللجنة الفنية بالنادي ضرورة تكوين جيل جديد يساهم في إعادة بريق الإسماعيلي مرة آخرى من جديد واستعادة مكانه وسط الكبار.

وأكد حمد إبراهيم المدرب العام ، أن الجهاز الفني يبحث عن مباريات ودية قوية لتجهيز الفريق و الاطمئنان على حالة اللاعبين موضحاً أن اللقاءات الودية بدأت بمواجهة منتخب اليمن أمس الخميس كما أنه ستكون هناك مواجهة أخرى يوم الأربعاء المقبل.

وعن رحيل بعض اللاعبين قال: "لن نتمسك بأى لاعب يرغب فى الرحيل عن الإسماعيلى ومحمد دسوقى عاد إلى التدريبات ويتدرب بشكل منتظم مع الفريق وتم إغلاق مسألة رحيله".

وأضاف حمد إبراهيم: "رحيل باهر المحمدى بالشرط الجزائى الموجود في عقده سيكون له تأثير فنى بكل تأكيد بالإضافة إلى أنه قائد الفريق، ولكن الإسماعيلى يضم عناصر مميزة قادرة على تعويضه بشكل قوى".

على صعيد متصل ، أعلن عبد الرحمن مجدي نجم الفريق تمسكه بالبقاء مع الدراويش في الموسم الجديد وإغلاق فكرة الرحيل بعد تعثر صفقة انتقاله إلى الأهلي طرابلس الليبي.

