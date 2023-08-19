عاجل
حقيقة وصول متحور كورونا الجديد مصر عاجل.. الرئيس السيسي يُصدر قرارًا بالعفو الرئاسي عن أحمد دومة تعطيل العمل وغلق دور العبادة.. إجراءات حكومية حال انتشار المتحور الجديد EG.5
السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل ألميريا المتوقع لمباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني

نادي ألميريا
نادي ألميريا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا ثان مواجهاته بالليجا أمام ريال مدريد، مساء اليوم، على ملعب ألعاب البحر المتوسط، بالإسبوع الثانى الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري الإسباني. 

 

txt

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألميريا في الدوري الإسباني

txt

موعد مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

 

تشكيل ألميريا المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

في حراسة المرمي: فرناندو مارتينيز

خط الدفاع: أليخاندرو بوزو – سردان بابيتش – تشومي – أليكس سينتييس

في الوسط: لوكاس روبيرتون – سيزار دي لا هوز – جونزالو ميليرو

في الهجوم: ليو بابتيستاو – لويس سواريز – أدريان إمباربا

ويأمل فريق الكرة الأول بنادي ألميريا تحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد اليوم، بعد الإخفاق فى مباراة رايو فاليكانو بالجولة الأولي بنتيجة ثنائية نظيفة ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة ريال مدريد وألميريا مساء اليوم السبت الموافق 19 أغسطس الجاري، على ملعب ألعاب البحر المتوسط فى تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مصر والسعودية.