تشكيل ألميريا المتوقع لمباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا ثان مواجهاته بالليجا أمام ريال مدريد، مساء اليوم، على ملعب ألعاب البحر المتوسط، بالإسبوع الثانى الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري الإسباني.

تشكيل ألميريا المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

في حراسة المرمي: فرناندو مارتينيز

خط الدفاع: أليخاندرو بوزو – سردان بابيتش – تشومي – أليكس سينتييس

في الوسط: لوكاس روبيرتون – سيزار دي لا هوز – جونزالو ميليرو

في الهجوم: ليو بابتيستاو – لويس سواريز – أدريان إمباربا

ويأمل فريق الكرة الأول بنادي ألميريا تحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد اليوم، بعد الإخفاق فى مباراة رايو فاليكانو بالجولة الأولي بنتيجة ثنائية نظيفة ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة ريال مدريد وألميريا مساء اليوم السبت الموافق 19 أغسطس الجاري، على ملعب ألعاب البحر المتوسط فى تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مصر والسعودية.