يواجه فريق ريال مدريد نظيره ألميريا، على ملعب ألعاب البحر المتوسط بالجولة الثانية التى تجمع الفريقين، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2023 ـ 2024.



تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألميريا في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: كيبا.

في الدفاع: داني كارفخال – روديجر – دافيد ألابا – فران جارسيا.

في الملعب: لوكا مورديتش – فيدي فالفيردي – إدواردو كامافينجا – جود بيلينجهام.

في الهجوم: رودريجو – فينيسيوس جونيور



ويخوض الملكى مباراة اليوم أمام ألميريا محتلا المركز الثانى برصيد 3 نقاط، بترتيب جدول المسابقة، وبفارق الأهداف عن المتصدر أتليتكو مدريد.

و ضمت قائمة ريال مدريد لمباراة ألميريا في الدوري الإسباني كلا من :

حراسة المرمى: لونين، كيبا، فران.

خط الدفاع: كارفاخال، ألابا، ناتشو، أودريوزولا، لوكاس فازكيز، فران جارثيا، روديجر.

خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، نيكو باث.

الهجوم: فيني جونيور، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.