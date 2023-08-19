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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألميريا في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

يواجه فريق ريال مدريد نظيره ألميريا، على ملعب ألعاب البحر المتوسط بالجولة الثانية التى تجمع الفريقين، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2023 ـ 2024.

 

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موعد مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

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سجل المواجهات المباشرة بين فالنسيا ولاس بالماس في الدوري الأسباني

 


تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألميريا في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: كيبا.

في الدفاع: داني كارفخال – روديجر – دافيد ألابا – فران جارسيا.

في الملعب: لوكا مورديتش – فيدي فالفيردي – إدواردو كامافينجا – جود بيلينجهام.

في الهجوم: رودريجو – فينيسيوس جونيور
 

ويخوض الملكى مباراة اليوم أمام ألميريا محتلا المركز الثانى برصيد 3 نقاط، بترتيب جدول المسابقة، وبفارق الأهداف عن المتصدر أتليتكو مدريد.

و ضمت قائمة ريال مدريد لمباراة ألميريا في الدوري الإسباني كلا من :

 حراسة المرمى: لونين، كيبا، فران.

 خط الدفاع: كارفاخال، ألابا، ناتشو، أودريوزولا، لوكاس فازكيز، فران جارثيا، روديجر.

خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، نيكو باث.

 الهجوم: فيني جونيور، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.

 

 