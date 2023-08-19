تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألميريا في الدوري الإسباني
يواجه فريق ريال مدريد نظيره ألميريا، على ملعب ألعاب البحر المتوسط بالجولة الثانية التى تجمع الفريقين، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2023 ـ 2024.
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألميريا في الدوري الإسباني
في حراسة المرمى: كيبا.
في الدفاع: داني كارفخال – روديجر – دافيد ألابا – فران جارسيا.
في الملعب: لوكا مورديتش – فيدي فالفيردي – إدواردو كامافينجا – جود بيلينجهام.
في الهجوم: رودريجو – فينيسيوس جونيور
ويخوض الملكى مباراة اليوم أمام ألميريا محتلا المركز الثانى برصيد 3 نقاط، بترتيب جدول المسابقة، وبفارق الأهداف عن المتصدر أتليتكو مدريد.
و ضمت قائمة ريال مدريد لمباراة ألميريا في الدوري الإسباني كلا من :
حراسة المرمى: لونين، كيبا، فران.
خط الدفاع: كارفاخال، ألابا، ناتشو، أودريوزولا، لوكاس فازكيز، فران جارثيا، روديجر.
خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، نيكو باث.
الهجوم: فيني جونيور، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.