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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

ريال مدريد
ريال مدريد

ينتظر متابعي الملكي، انطلاق صافرة أحداث مباراة ريال مدريد وألميريا، مساء اليوم، بالجولة الـ 2 بالليجا، التى تجمعهما، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز لموسم الحالى 2023 ـ 2024.

 

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موعد مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني 

وتقرر انطلاق صافرة مباراة ريال مدريد وألميريا مساء اليوم، على ملعب ألعاب البحر المتوسط فى تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مصر والسعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألميريا 

وتذاع مباراة ريال مدريد ونظيره ألميريا على شبكة قنوات بى ان سبورت، الناقل الحصري للبطولة، وتبث المواجهة عبر شاشتها بى ان سبورت 1.

 

جدول ترتيب الدوري الإسباني

ترتيب جدول الدوري الإسباني

 