4 أشهر للنقابات المهنية لاستكمال مشروعات الإسكان دون رسوم

قال الدكتور عبدالحميد زيد، نقيب الاجتماعيين، إن النقابات المهنية حصلت على مهلة أربعة أشهر لاستكمال المرافق السكنية الخاصة بالمشروعات السكنية التى تقدمها النقابات المهنية لأعضائها وتلك المهلة ستتيح لنا توفير ما يقرب من 15 مليون جنيه، حيث كانت النقابة تدفع مبالغ كبيرة من أجل الحصول على مدة زمنية لاستكمال مشروعاتها السكنية.

وأشار «زيد» إلى أن النقابة قد انتهت من تسليم عدد كبير من الوحدات للمتعاقدين ولم يتبقَّ سوى عدد قليل وأن فترة الأربعة أشهر وما بها من إعفاءات ستسهم فى الانتهاء من المشروعات وتوفير مبالغ كانت النقابة ستنفقها من أجل مد فترة السماح بوزارة الإسكان.

ويذكر أن نقابة المهن الاجتماعية قد حصلت على 40 فداناً من وزارة الإسكان عام 2009 وتم إنشاء مشروعين بسوهاج وحدائق أكتوبر وتم إنشاء 1227 وحدة سكنية بمشروع أكتوبر وتم تخصيص 320 وحدة للنقابة وكانت أسعارها تقارب الـ6500 جنيه للمتر وبمساحة 80 متراً، كما تم الانتهاء من مشروع آخر فى التجمع الخامس.