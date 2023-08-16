"اتصورت معاه الأول".. لص فيلا محمد صلاح يصدم النيابة باعترافاته

"اتصورت معه قبل ما أسرقه".. هكذا أدلي المتهم بسرقة فيلا محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر الدولي بإعترافات تفصيلية أمام النيابة.

اعترافات المتهم بسرقة فيلا محمد صلاح

وقال المتهم خلال التحقيقات: "اشتغلت في كمبوند شهير بالتجمع الأول من ثلاثة سنوات فرد أمن لـ الفيلا ومعظم فترة شغلي حراسة عشر منهم فيلا اللاعب محمد صلاح وكنت بلف عليهم من بره باستمرار ، وكنت بتعامل مع سكان الوحدات السكنية المكلف بحراستها ورقمي معاهم عشان لو حصل مشكلة يقولوا لي عليها أو لو عميل مغادر وهيسيب البيت فترة وحد سأل عليه أكلمه وأقوله أو لو فيه دليفري جاب حاجة لعميل وهو مش موجود يكلمني ويقول لي إن الدليفرى جايب حاجة خليها معاك ومكنش مسموح ليا أدخل جوة الوحدات السكنية".

اعترافات المتهم بسرقة فيلا محمد صلاح

وتابع المتهم: "اتعاملت مرة واحد بس مع محمد صلاح قبل الواقعة بعد ما اشتغلت بفترة كبيرة وطلبت من السواق بتاعه يقوله أنا عايز أتصور معاه فالسواق بتاعه قاله ولقيت السواق جالی وقالي تعالی أتصور معاه واتصورنا فى طرقة الفيلا الخارجية قدام باب الفيلا الداخلي وطلعت على طول ومدخلتش تاني لحد ما سبت الشغل وماتعملتش معه تاني وكان سبب إني أسيب الشغل المرتب مكنش مكفيني فجالى شغل كويس فى شركة دهانات بمرتبكويس فسبت الشغل ورحت اشتغلت فيها.

وأحالت جهات التحقيقات المختصة في القاهرة، المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر الدولي إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم، وكشفت التحقيقات في القضية 4262 لسنة 2023 جنح التجمع الأول رقم الحصر 524 سنة الحصر 2023 عن مفاجآت.