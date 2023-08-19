انطلاق الفوج الأول من رحلات " أعرف بلدك " إلي الغردقة
انطلق صباح اليوم من مديرية الشباب والرياضة في باسيوط - الإدارة العامة للشباب - الفوج الأول لرحلات "اعرف بلدك" إلى مدينة الغردقة. تستمر هذه الرحلة في الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2023، وتشارك فيها 47 شابًا وفتاة.
تُنظم هذه الرحلات بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة "صيف شبابنا" وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية النشء.
برنامج الرحلة يشمل زيارة شواطئ الغردقة، بالإضافة إلى جولات حرة في أبرز المعالم السياحية بالمحافظة. تهدف الوزارة من خلال تنظيم رحلات "اعرف بلدك" إلى تعريف الشباب بأهم الأماكن السياحية والأثرية في المحافظات المختلفة، وتعزيز روح الولاء والانتماء لديهم.
بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الشباب واستثمار أوقات فراغهم.
تُشرف على هذه الرحلة وزارة الشباب و الرياضة، تحت أشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتوجيهات من الدكتور علاء جاد - وكيل وزارة الشباب والرياضة في باسيوط.
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