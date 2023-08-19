لجنة الحكام بالفيوم تواصل اجراء التدريبات البدنية والمحاضرات النظرية للحكام

واصلت لجنة الحكام بمنطقة الفيوم لكرة القدم اجراء محاضرات نظرية وتدريبات بدنية للحكام استعدادا للموسم الجديد وذلك فى ملعب دمو"المقاصة" .

كانت اللجنة برئاسة الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة حكام الفيوم والكابتن سيد الشورة مدير اللجنة والكابتن صبرى صادق عضو اللجنة والمحاضر بلجنة الحكام والكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدنى قد قامت مساء امس الجمعه باجراء محاضرة نظرية فى القانون عن الاخطاء وسوء السلوك القاها الكابتن صبرى برديسى والكابتن رجب محمد .واعقب ذلك تدريبات بدنية بقيادة الكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدنى باللجنة .

وشهد المحاضرة والتدريبات البدنية الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالفيوم والكابتن محمد طه محمد المعد البدنى بلجنة الحكام الرئيسية ..

وقدمت اللجنة الشكر للنائب وليد هويدى عضو مجلس الشيوخ ومدير الكرة بنادى مصر المقاصة على اتاحة ملعب الفريق لتدريب الحكام .

صرف المستحقات

وقد انتهت اللجنة يوم الخميس الماضى من صرف جميع مستحقات الحكام فى المنطقة لمباريات الموسم الماضى الدرجة الرابعة والثالثة والثانية والقطاعات وكأس مصر .

كانت لجنة الحكام بمنطقة الفيوم لكرة القدم قد عقدت اجتماعا مع الحكام بمختلف الدرجات الاسبوع الماضى.

حضر الاجتماع الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة حكام الفيوم والكابتن سيد الشورة مدير اللجنة والكابتن صبرى صادق عضو اللجنة والمحاضر بلجنة الحكام والكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدنى.

وشهد ه الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالفيوم والكابتن احمد راضى نائب المدير التنفيذى .

وقد عرض الكابتن شعبان صادق رئيس اللجنة خطة العمل للجنة خلال الموسم والتى تشمل اجراء تدريبات اسبوعية ومحاضرات عملية ونظرية للحكام وقدم التهنئة للحكام الجدد والحكام الذين اجتازوا الترقى من الدرجة الثالثة للثانية ومن الثانية الى الدرجة الاولى وتمنى للجميع موسم متميز .

على جانب اخر كانت منطقة كرة القدم بالفيوم قد عقدت اجتماعا مع مسؤلى الاندية فى المحافظة لشرح تعليمات القيد لموسم 2023 / 2024 بحضور الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى للمنطقة والكابتن سيد الشوره مدير ادارة الحكام والكابتن محمد سامى مسئول شئون اللاعبين وعمر سيد مسئول التسجيل فى المنطقة .

تم خلال الاجتماع شرح تعليمات القيد بالنسبة للقائمة الاولى والتى ستنتهى يوم 5 اغسطس والقائمة الثانية بالاضافة الى التأكيد على تغيير موعد اغلاق القيد فى الثالثة عصرا فى اليوم الاخير للقيد بدلا من الثانية عشرة مساء .كما تم الاجابة على اسنفسارات مسئولى الاندية بخصوص القيد فى البراعم والناشئين والرسوم المقررة لكل مرحلة سنية .

وعلى هامش الاجتماع تم تكريم كل من المصور احمد شعبان شامخ "ابو ساجد" والاعلامى عبدالتواب خيرالله لمجهودهم فى التغطية الاعلامية للمباريات الخاصة بالمنطقة

كما تم تكريم احمد فتحى ربيع المسعف بهيئة اسعاف الفيوم لما بذله من مجهود خلال مباريات الموسم السابق وانقاذه احد اللاعبين الذى بلع لسانه خلال احدى مبارايات دورى المنطقة .

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