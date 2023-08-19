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السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم السبت.. اعرف وصل كام

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

شهدت المشغولات الذهبية اليوم السبت انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار مقارنة بأسعارها أمس الجمعة، وذلك في ظل تراجع أسعاره عالميًا، إذ بلغ سعر أوقية الذهب اليوم في العقود الفورية، عيار 24: 1889 دولارا.

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مفاجأة بأسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

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ارتفاع سعر الذهب بالسوق العالمية اليوم الجمعة

وحرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها نرصد لكم في سياق السطور التالية أسعار المعدن الأصفر اليوم السبت في محلات الصاغة.  

أسعار الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 وهو الأكثر رواجًا في دول الخليج نحو 2571 جنيها للبيع و 2594 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر حوالي 2250 جنيها للبيع و 2270 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر عيار 18 وهو الأقل رواجًا نحو 1929 جنيها للبيع و 1946 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1500 جنيه للبيع و 1513 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب نحو 18080 جنيها للشراء.

سعر الأونصة الذهبية 

وسجلت الأونصة الذهبية 1893 دولار.

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