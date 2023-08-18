عاجل
أمريكا تُجهز خططًا احترازية لإخلاء قاعدتين للطائرات المُسيّرة في النيجر زلزال يضرب إيران بقوة 5.1 ريختر
الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ارتفاع سعر الذهب بالسوق العالمية اليوم الجمعة

الذهب
الذهب

ارتفع سعر الذهب بالسوق العالمية، اليوم الجمعة، متجاوزا أدنى مستوياته في خمسة أشهر مع تراجع الدولار، وعوائد السندات الأمريكية، إلا أن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي للمرة الرابعة على التوالي، حيث عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم ينتهي بعد من رفع الفائدة.

 

وتراجع الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1.1%، بعد أن استقرت تداولات المعدن النفيس معظم فترات الأسبوع تحت المستوى 1900 دولار للأونصة ما يزيد من الضغط السلبي على المعدن.

 

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة  0.2% إلى 1892.30 دولار للأوقية، بعدما وصل أدنى مستوياته منذ منتصف مارس أمس الخميس، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1922.90 دولار.

 

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2022.

 

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 22.78 دولار للأوقية، وزاد سعر البلاتين بنحو 0.6% إلى 894.72 دولار، وصعد البلاديوم 0.4% ليسجل  1221.48 دولار، إلا أن البلاتين والبلاديوم يتجهان لتسجيل انخفاض أسبوعي.

 

 

مواد متعلقة

مسجد سلطان المتحابين يدخل ضمن خطة التطوير بمصر القديمة

النقيب العام يجري جولة تفقدية لمبنى نقابة محامي السويس.. صور

أمريكا تروج لمجتمع ميم بين الأطفال وامرأة تتخذ موقف.. فيديو

وفاة كلوشة مطرب المهرجانات بشكل مفاجئ

لحظة اصطدام مقاتلة أوكرانية بلغم واشتعال النيران بالجنود ( فيديو)

الأرصاد: "غدًا أجواء لطيفة واضطراب في الملاحة البحرية"

"شربت حتى ارتوت".. شخص يساعد جرادة تشعر بالحر (فيديو)

سويلم يتابع تنفيذ قرارات ورشة تقييم الأداء للموسم الصيفي ٢٠٢٣