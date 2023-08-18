ارتفاع سعر الذهب بالسوق العالمية اليوم الجمعة

ارتفع سعر الذهب بالسوق العالمية، اليوم الجمعة، متجاوزا أدنى مستوياته في خمسة أشهر مع تراجع الدولار، وعوائد السندات الأمريكية، إلا أن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي للمرة الرابعة على التوالي، حيث عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم ينتهي بعد من رفع الفائدة.

وتراجع الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1.1%، بعد أن استقرت تداولات المعدن النفيس معظم فترات الأسبوع تحت المستوى 1900 دولار للأونصة ما يزيد من الضغط السلبي على المعدن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1892.30 دولار للأوقية، بعدما وصل أدنى مستوياته منذ منتصف مارس أمس الخميس، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1922.90 دولار.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2022.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 22.78 دولار للأوقية، وزاد سعر البلاتين بنحو 0.6% إلى 894.72 دولار، وصعد البلاديوم 0.4% ليسجل 1221.48 دولار، إلا أن البلاتين والبلاديوم يتجهان لتسجيل انخفاض أسبوعي.