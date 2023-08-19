مفاجأة بأسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

حقق المعدن الأصفر في بداية تعاملات اليوم السبت في محال الصاغة المصرية ارتفاعات وقفزات خيبت توقعات الخبراء، وزادت المشغولات الذهبية عيار 21 لمستوى 2280 جنيها للبيع، و2260 جنيها للشراء، وصعد سعر الجنيه الذهب في مصر ليسجل 18240 جنيها للبيع، و18080 جنيها للشراء.

ليرتفع سعر المعدن الأصفر عيار 21 بنحو 5 جنيهات، ويسجل 2280 جنيها للبيع، و 2260 جنيها للشراء، وصعدت الأوقية العالمية بنحو 2 دولار لتسجل 1896 دولارا.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب خلال بداية تعاملات اليوم السبت في محال الصاغة، بعد أن فاجأت الجميع بعد الانخفاضات الذي شهدها صباح اليوم، وتقدم الوفد هذه الخدمة السعرية للذهب بصورة لحظية مع ظهور التحديثات في الصاغة وبورصة الذهب، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الذهب اليوم السبت

سعر الذهب عيار 24

- صعد سعر الذهب عيار 24 ليحقق مستوى 2605.75 جنيه للبيع، و2582.75 جنيه للشراء.

الذهب عيار 22

- شهد سعر الذهب عيار 22 نحو 2388.5 جنيه للبيع، و2367.5 جنيه للشراء.

الذهب عيار 21

- زاد سعر الذهب عيار 21 ليحقق مستوى 2280 جنيها للبيع، و2260 جنيها للشراء.

الذهب عيار 18

- استقر سعر الذهب عيار 18 عند 1954.25 جنيه للبيع، و1937.25 جنيه للشراء.

الذهب عيار 14

- بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 1520 جنيها للبيع، و1506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- شهد سعر الذهب عيار 12 نحو 1302.75 جنيه للبيع، و1291.5 جنيه للشراء.

الذهب عيار 9

- ارتفع سعر الذهب عيار 9 ليحقق مستوى 977.25 جنيه للبيع، و968.5 جنيه للشراء.

الجنيه الذهب الآن في مصر

- كما صعد أيضًا سعر الجنيه الذهب ليسجل 18240 جنيها للبيع، و18080 جنيها للشراء.

أوقية الذهب

- وقفزت الأوقية العالمية لتحقق مستوى 1896 دولارا للبيع، و1894 دولارا للشراء.