وزير الصحة يبحث مع نظيره الهندي تصنيع الأدوية واللقاحات والسياحة الصحية

اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، مع نظيره الدكتور مانسوخ ماندافيا، وزير الصحة ورفاهة الأسرة الهندي، وذلك خلال زيارته لدولة الهند للمشاركة في فعاليات اجتماعات مجموعة العمل الصحي، لمجموعة الـ20.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرين استعرضا خلال اللقاء، فرص التعاون في مجالات التعليم الطبي والصحة والرقمية، وأكدا رغبتهما في بناء نموذج غير مسبوق، لاسيما في ظل ما يتمتع به البلدين من بنية تحتية وكوادر بشرية تبشر بنجاح هذا التعاون.

وزير الصحة ونظيره الهندي خلال اللقاء

وأضاف «عبدالغفار» أن وزير الصحة والسكان، ألقى الضوء على التعاون والشراكة بين الشركة القابضة للقاحات والأمصال (فاكسيرا) ومعهد سيروم الهندي، والذي يعتبر المصنع الأكبر للقاحات في العالم، حيث تمكنت شركة فاكسيرا في ظل تلك الشراكة من تصنيع تسعة أنواع من اللقاحات التي تستخدم في التطعيمات الإجبارية لوزارة الصحة والسكان.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير أكد دعمه الكامل لهذه الشراكة التي تعد نتاج طبيعي لقوة ومتانة العلاقة التاريخية بين الحكومتين المصرية والهندية، وتعظيماً للتعاون في مجال الأمن الصحي المشترك والتأهب والاستعداد للجوائح .



وتابع «عبدالغفار» أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التجارب الناجحة للبلدين في علاج أمراض الكبد، التي توجتها مصر بنجاحها العالمي في القضاء على فيروس «سي»، وكذلك الهندي في مجال مكافحة التهاب الكبد الدهني، مضيفا أن الوزيرين أكدا ضرورة التعاون بين الخبراء من الجانبين، لبناء نموذج مستدام يتوج نجاحات البلدين في هذا المجال، وضرورة تعظيم التعاون بين بعض المراكز المتميزة في البلدين، وعلى رأسهم المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض Egy-CDC ومعهد علوم الكبد والقنوات المرارية الهندي ILBS .

وأشار «عبدالغفار» إلى اللقاء تناول التعاون المثمر بين شركات الدواء المصرية، ونظرائهم من الشركات الهندية في تصنيع العديد من الأدوية التي تفي باحتياجات السوق المصري، وتصدر بعض منتجاتها، حيث التقت رؤى الوزيرين حول ضرورة تكثيف التعاون من خلال التقنيين والمتخصصين من الجانبين لإزالة أي معوقات في مجال التصنيع الدوائي المشترك، مضيفا أن اللقاء تطرق إلى الحديث عن تطور مجالات الطب التقليدي والتي يتميز بها كلا البلدين وكذلك فرص التعاون المشترك في بحوث والتطوير لهذا المجال.



واستطرد «عبدالغفار» أن اللقاء تناول النماذج الناجحة للبلدين في مجال السياحة الصحية، ورؤية البلدين المستقبلية في النهوض بمستقبل السياحة الصحية، والترويج لها في كافة أنحاء العالم، حيث اقترح الوزيرين إعداد إطار تفاهم وورقة عمل مشتركة، تكون نواة للتعاون الفعال، والاستثمار المشترك في هذا المجال.



وقال «عبدالغفار» إن الدكتور خالد عبدالغفار، اختتم اللقاء بدعوة نظيره الهندي لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية والذي يعقد بالقاهرة في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر المقبل برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث رحب وزير الصحة الهندي بالدعوة وأكد حضوره على رأس وفد رفيع المستوى، لدعم أنشطة جمهورية مصر العربية في التصدي للقضية السكانية وتبادل الخبرات مع العديد من الجهات الدولية والخبراء والمتخصصين.