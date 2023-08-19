عاجل
الإسكان تطرح 522 قطعة أرض سكنية بـ مَسكن.. رابط التقديم وموعد الحجز خطوات تسجيل الرغبات للثانوية العامة.. المرحلة الثانية تنتهي غدًا
السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

عرض "فريدة" يحصد جائزة أفضل سينوجرافيا بمهرجان الزرقاء بالأردن

عرض المونودراما فريدة
عرض المونودراما "فريدة"

 

فاز عرض المونودراما "فريدة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، بجائزة أفضل سينوجرافيا لعمرو عبد الله، وذلك ضمن مشاركة العرض بالمسابقة الرسمية لمهرجان الزرقاء للمونودراما بالأردن.

ووجه المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، التحية والتقدير للمخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة، كما وجه خالص التحية والتهنئة للفنان عمرو عبدالله وفريق عمل العرض، على تمثيلهم المشرف للمسرح المصري .

يذكر أن عرض فريدة تم تقديمه يوم الأربعاء ١٦ أغسطس الجاري، في تمام السادسةً مساء بمركز الملك عبد الله الثاني الثقافي، وهي المشاركة الثانية للعرض بالأردن، حيث تم تقديمه ضمن الاحتفالات الخاصة باختيار مدينة إربد عاصمة الثقافة العربية لعام ٢٠٢٢، وشهد نجاحا كبيرا، كما قدم العرض لعدة مواسم بالقاهرة كان أخرها فى شهر يوليو الماضي، وشهد أيضا نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا .

مونودراما "فريدة" عن "أغنية البجعة" لأنطون تشيكوف، بطولة الفنانة القديرة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، كتابة وإخراج أكرم مصطفى .

مواد متعلقة

منذر رياحنة: العميل صفر يقدم المتعة الفنية الحقيقة للجمهور (خاص)

أيمن الشيوي: عناصر النجاح مكتملة في فيلم العميل صفر (خاص)

موعد حفل عمر خيرت بمهرجان القلعة

مصطفى حجاج يلتقي جمهوره بمهرجان القلعة هذا الموعد

مصطفى شوقي يحيي حفل غنائي بمهرجان القلعة

بذكرى ميلاده.. أهم المحطات في حياة الفنان محمد فوزي

وفاة المطرب أحمد الشوكي

10 مسرحيات تعود من جديد لتضئ دور عرض "بيت المسرح"