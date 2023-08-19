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السبت 19 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة أستراليا والسويد في كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

كأس العالم للسيدات
كأس العالم للسيدات

يتقابل منتخب السويد بنظيره الأسترالي، اليوم السبت، في المباراة التى تجمع المنتخبين لتحديد المركز الثالث وحصد البرونزية ببطولة كأس العالم للسيدات 2023.

 

 

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كأس العالم للسيدات.. أستراليا تواجه السويد بحثًا عن التتويج ببرونزية المنوديال

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مونديال 2023 يشهد بطل جديد لـ كأس العالم للسيدات

 

موعد مباراة السويد واستراليا

وتنطلق مباراة منتخب السويد ونظيره استراليا بالنسخة التاسعة من كأس العالم للسيدات في تمام الساعة  الحادية عشر صباحاً

 

القنوات الناقلة لمباراة أستراليا والسويد 

وتذاع مباراة تحديد المركز الثالث بين أستراليا والسويد في كأس العالم للسيدات عبر قنوات

Sport TV1 Portugal

Match Football 1

Canvas

M6 France

موقف المنتخبين 

تعرض منتخب السويد للهزيمة أمام نظيره الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للسيدات 2023، بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما خسر منتخب أستراليا  على يد نظيره إنجلترا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف .

 