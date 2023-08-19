موعد مباراة أستراليا والسويد في كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

يتقابل منتخب السويد بنظيره الأسترالي، اليوم السبت، في المباراة التى تجمع المنتخبين لتحديد المركز الثالث وحصد البرونزية ببطولة كأس العالم للسيدات 2023.

موعد مباراة السويد واستراليا

وتنطلق مباراة منتخب السويد ونظيره استراليا بالنسخة التاسعة من كأس العالم للسيدات في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً

القنوات الناقلة لمباراة أستراليا والسويد

وتذاع مباراة تحديد المركز الثالث بين أستراليا والسويد في كأس العالم للسيدات عبر قنوات

Sport TV1 Portugal

Match Football 1

Canvas

M6 France

موقف المنتخبين

تعرض منتخب السويد للهزيمة أمام نظيره الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للسيدات 2023، بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما خسر منتخب أستراليا على يد نظيره إنجلترا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف .