كأس العالم للسيدات.. أستراليا تواجه السويد بحثًا عن التتويج ببرونزية المنوديال

يخوض منتخب السويد للسيدات كرة القدم مباراة تحديد المركز الثالث أمام نظيره أستراليا في بطولة كأس العالم 2023 المقامة بتنظيم مشترك في دولتي استراليا ونيوزيلندا للمرة الأولى.

وتقام مباراة السويد أمام استراليا اليوم في لقاء البحث عن برونزية مونديال السيدات 2023 على ملعب ستاد لانج بارك، الذي سيشهد المرة الرابعة التي يتنافس فيها سيدات السويد على برونزية كأس العالم للسيدات.

و حسم منتخب أستراليا نتيجة مباراة ربع النهائي بمونديال السيدات أمام فرنسا بعد أنتهاء الوقتين الأصلى والاضافى بالتعادل السلبي، وانتهت بضربات الحظ الترجيحية بنتيجة 7 ـ 6 .

وعلى الجانب الأخر، تلقى منتخب أستراليا الهزيمة على يد نظيره إنجلترا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بذات الدور ليضرب المنتخبين موعدا لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال السيدات.

وتنطلق مباراة السويد واستراليا في تمام الساعة الحادي عشر صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ستاد لانج بارك.