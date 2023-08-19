ارتفاع طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق البحيرة

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة البحيرة، في الساعات الاولي من نهار اليوم، ارتفاع اسعار بعض الخضروات، حيث استمر ارتفاع أسعار البطاطس والتي تراوحت مابين 13 إلي 15جنيها للكيلو.

بينما واضلت اسعار البصل إنخفاضها وتراوحت الاسعار مابين 10إلي 12 جنيهاللكيلو، و تراوحت اسعار الطماطم مابين 9إلي 12جنيهات للكيلو ، والباذنجان من 8إلي 10جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الفلفل الاخضر مابين 18إلي 22 جنيها للكيلو ، والخيار مابين 12 إلي 15 جنيها للكيلو.

كما تراوحت اسعار البامية مابين30 إلي 35جنيها للكيلو، وكذلك الملوخية مابين 10إلي 12جنيها للكيلو، وتراوحت اسعار الكوسة مابين 10إلي 12جنيها للكيلو ، ،وتراوحت اسعار الليمون مابين 10 إلي 15جنيها للكيلو .

وفي اسواق الفاكهة :-

تراوحت ارتفعت اسعار العنب مابين 25إلي 35جنيها للكيلو.

بينما تراوحت اسعار التين مابين 25إلي 35جنيها للكيلو.

وتراوحت اسعار المانجو مابين 25إلي 35جنيها .

وتراوحت اسعار التفاح الأحمر مابين 25إلي 30جنيها للكيلو ،وتتراوح اسعار الموز مابين 18إلي 25جنيها للكيلو.

وتتراوح أسعار البرقوق مابين 25إلي 35جنيها للكيلو .