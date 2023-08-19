أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

تشهد أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، تغيرات طفيفة، صباح اليوم السبت ، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، إذ سجلت الأسعار في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه مقابل سعر الشراء، و30.93 جنيه مقابل سعر البيع.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري للبيع والشراء بالبنوك.

أسعار الدولار اليوم السبت:

الدولار في البنك المركزي المصري:

سعر الشراء:- 30.83 جنيه.

سعر البيع:- 30.93 جنيه.

الدولار في بنك مصر:

سعر الشراء:- 30.75 جنيه.

سعر البيع:- 30.85 جنيه.

الدولار في البنك الاهلي المصري:

سعر الشراء:- 30.75 جنيه.

سعر البيع:- 30.85 جنيه.

الدولار في البنك التجاري الدولي:

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سعر الشراء:- 30.90 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.



