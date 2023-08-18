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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سجل المواجهات المباشرة بين فولهام وبرينتفورد في الدوري الأنجليزي

سجل مباراة فولهام
سجل مباراة فولهام مع برينتفورد

يلتقي في الخامسة من مساء السبت فريقا فولهام و برينتفورد ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري الأنجليزي وهي المباراة التي سيستضيفها ملعب كرافين كوتاج الخاص بنادي فولهام .

يدخل فولهام المباراة وفي جعبته ثلاث نقاط من الفوز على أيفرتون في الجولة الأولى بهدف مقابل لاشىء على ملعب جوديسون بارك بينما يمتلك فريق برينتفورد نقطة واحدة من التعادل مع توتنهام بهدفين لكل فريق .

والتقي فريقا فولهام وبرينتفورد في 21 مباراة عبر تاريخ الدوري الأنجليزي كانت النتائج بينهما مناصفة حيث حقق كل فريق ثمان أنتصارات فيما حسم التعادل نتيجة خمسة مباريات وسجل لاعبي فولهام 30 هدف فيما نجح مهاجمو برينتفورد في الوصول لمرمى فولهام في 32 مرة .

اما عن المباريات التي جمعت فولهام وبرينتفورد على ملعب كرافين كوتاج الخاص بنادي فولهام فقد التقي الفريقين في تسع مباريات فاز فولهام في مباريتين و فاز برينتفورد في مباراتين وانتهت خمس مباريات بالتعادل بين الفريقين وسجل مهاجمو فولهام 12 هدف بينما سجل مهاجمو برينتفورد 15 هدف .

وفيما يلي نتائج المباريات العشر الأخيرة التي جمعت فولهام وبرينتفورد في جميع المنافسات : 

4 نوفمبر 2016         برينتفورد - فولهام : 0 / 2 

29 أبريل 2017        فولهام - برينتفورد : 1 / 1 

2 ديسمبر 2017       برينتفورد - فولهام : 3 / 1 

14 أبريل 2018       فولهام - برينتفورد : 1 / 1 

14 ديسمبر 2019     برينتفورد - فولهام : 1 / 0 

20 يونيو 2020       فولهام - برينتفورد : 0 / 2 

4 أغسطس 2020     برينتفورد - فولهام : 2 / 1 

1 أكتوبر 2020       برينتفورد - فولهام : 3 / 0      كأس رابطة المحترفين الأنجليزي

20 أغسطس 2022   فولهام - برينتفورد : 3 / 2 

6 مارس 2023        برينتفورد - فولهام : 3 / 2 

 