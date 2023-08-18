سجل المواجهات المباشرة بين فولهام وبرينتفورد في الدوري الأنجليزي

يلتقي في الخامسة من مساء السبت فريقا فولهام و برينتفورد ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري الأنجليزي وهي المباراة التي سيستضيفها ملعب كرافين كوتاج الخاص بنادي فولهام .

يدخل فولهام المباراة وفي جعبته ثلاث نقاط من الفوز على أيفرتون في الجولة الأولى بهدف مقابل لاشىء على ملعب جوديسون بارك بينما يمتلك فريق برينتفورد نقطة واحدة من التعادل مع توتنهام بهدفين لكل فريق .

والتقي فريقا فولهام وبرينتفورد في 21 مباراة عبر تاريخ الدوري الأنجليزي كانت النتائج بينهما مناصفة حيث حقق كل فريق ثمان أنتصارات فيما حسم التعادل نتيجة خمسة مباريات وسجل لاعبي فولهام 30 هدف فيما نجح مهاجمو برينتفورد في الوصول لمرمى فولهام في 32 مرة .

اما عن المباريات التي جمعت فولهام وبرينتفورد على ملعب كرافين كوتاج الخاص بنادي فولهام فقد التقي الفريقين في تسع مباريات فاز فولهام في مباريتين و فاز برينتفورد في مباراتين وانتهت خمس مباريات بالتعادل بين الفريقين وسجل مهاجمو فولهام 12 هدف بينما سجل مهاجمو برينتفورد 15 هدف .

وفيما يلي نتائج المباريات العشر الأخيرة التي جمعت فولهام وبرينتفورد في جميع المنافسات :

4 نوفمبر 2016 برينتفورد - فولهام : 0 / 2

29 أبريل 2017 فولهام - برينتفورد : 1 / 1

2 ديسمبر 2017 برينتفورد - فولهام : 3 / 1

14 أبريل 2018 فولهام - برينتفورد : 1 / 1

14 ديسمبر 2019 برينتفورد - فولهام : 1 / 0

20 يونيو 2020 فولهام - برينتفورد : 0 / 2

4 أغسطس 2020 برينتفورد - فولهام : 2 / 1

1 أكتوبر 2020 برينتفورد - فولهام : 3 / 0 كأس رابطة المحترفين الأنجليزي

20 أغسطس 2022 فولهام - برينتفورد : 3 / 2

6 مارس 2023 برينتفورد - فولهام : 3 / 2