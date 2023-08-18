جلسة للتشاور المجتمعى حول الخطط الاستثمارية بمركز قوص فى قنا

عقد الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، ثاني جلسات التشاور المجتمعي لمناقشة مدخلات ومخرجات الخطط الاستثمارية للعام المالي المنصرم، والعام المالي الجاري وكذلك مناقشة المشروعات التي يجب إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية 2023 - 2024.

جاء ذلك في حضور كل من نائبي رئيس المركز فراج الوحش وهبة الفولي، وفضيلة الشيخ عمرو الهواري مدير إدارة اوقاف قوص، بالإضافة الي حضور عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني القيادات الشعبية والاهلية بالمدينة.

وعلى صعيدا اخر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملة مكبرة لرفع المخلفات بالشوارع العامة والقضاء على أكوام القمامة، وذلك للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمه.

من جهته تابع خالد بهيج، وشاذلى البرنس نواب رئيس مجلس المدينة، أعمال النظافة بالتنسيق مع رؤساء القرى على مستوى القرى والنجوع التابعة لها مروراً بالشوارع الرئيسية وكذا الفرعية للتأكد من نظافة الشوارع .