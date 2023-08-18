دورة رياضية فى لعبة الكاراتيه ضمن مبادرة "صيف شبابنا" بالمنيا

نظرا للإقبال الكبير من قبل أولياء الأمور ، لتعليم ابنائهم فنون الكاراتيه والكونغ فو ، من أجل خلق جيل رياضي يحافظ على بنيان الجسم ، ويجيد الدفاع عن النفس وقت الحاجة .

حيث شهد مركز شباب مدينه مغاغة شمال محافظة المنيا ، اليوم الجمعة 8 اغسطس 2023 ، الدورة الرياضية فى لعبة الكاراتيه ، وذلك بمشاركة 75 لاعبا من الشباب والطلائع والفتيات من اعضاء مركز شباب مدينه مغاغة ، وذلك ضمن مبادرة صيف شبابنا ، وبحضور متابع الإدارة ومديرالمركز ومشرفى النشاط بالمركز ، وأولياء الأمور ، في تعلم فنون لعبة الكاراتيه على أيدي مدربين أكفاء فى اطار خطة متابعة تنفيذ النشاط والإنضباط عن شهر اغسطس 2023

وذلك من منطلق حرص إدارة الشباب والرياضة بمغاغة ، على متابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية ، وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل،

ويأتى ذلك فى ضوء تعليمات وتوجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، واشراف دكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة تنفيذ سامى وجيه مدير ادارة شباب مغاغة.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، قد عن إنطلاق فاعليات دورى مراكز الشباب في نسخته العاشرة بالمحافظة ، وذلك تحت رعاية اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، بهدف جذب النشء إلى مراكز الشباب وتفعيل دورها في زيادة الوعى بأهمية الرياضة ، في كافة الجوانب البدنية ، والصحية، والتربوية ، والإجتماعية.