السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

دورة رياضية فى لعبة الكاراتيه ضمن مبادرة "صيف شبابنا" بالمنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

نظرا للإقبال الكبير من قبل أولياء الأمور ، لتعليم ابنائهم فنون الكاراتيه والكونغ فو ، من أجل خلق جيل رياضي يحافظ على بنيان الجسم ، ويجيد الدفاع عن النفس وقت الحاجة .

حيث شهد مركز شباب مدينه مغاغة  شمال محافظة المنيا ، اليوم الجمعة 8 اغسطس 2023 ، الدورة الرياضية فى لعبة الكاراتيه ، وذلك بمشاركة 75 لاعبا من  الشباب والطلائع والفتيات من اعضاء مركز شباب مدينه مغاغة ، وذلك ضمن مبادرة صيف شبابنا ، وبحضور متابع الإدارة ومديرالمركز ومشرفى النشاط بالمركز ، وأولياء الأمور ، في تعلم فنون لعبة الكاراتيه على أيدي مدربين أكفاء فى اطار خطة متابعة تنفيذ النشاط والإنضباط عن شهر اغسطس 2023

وذلك من منطلق حرص إدارة الشباب والرياضة بمغاغة ، على متابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية ، وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا،  بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل، 

ويأتى ذلك فى ضوء تعليمات وتوجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، واشراف دكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة تنفيذ سامى وجيه مدير ادارة شباب مغاغة.

وكانت  مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، قد عن إنطلاق فاعليات دورى مراكز الشباب في نسخته العاشرة بالمحافظة ، وذلك تحت رعاية اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، بهدف جذب النشء إلى مراكز الشباب وتفعيل دورها في زيادة الوعى بأهمية الرياضة ، في كافة الجوانب البدنية ، والصحية،  والتربوية ، والإجتماعية.