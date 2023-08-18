الموز والأفوكادو الحل الأمثل للتخلص من الإجهاد والتوتر

الإجهاد والتوتر يجعل من الصعب علينا الاسترخاء ويمكن أن يأتي مع مجموعة من المشاعر، بما في ذلك القلق والتهيج، وعند الإجهاد، قد نجد صعوبة في التركيز، وقد نعاني من الصداع أو آلام الجسم الأخرى أو اضطراب المعدة أو صعوبة النوم، وقد نجد أننا نفقد شهيتنا أو نأكل أكثر من المعتاد.

يؤثر الإجهاد على العقل والجسم، والقليل من التوتر مفيد ويمكن أن يساعدنا في أداء الأنشطة اليومية، ويمكن أن يسبب الإجهاد المفرط مشاكل صحية جسدية وعقلية، وتعلم كيفية التعامل مع التوتر يمكن أن يساعدنا على الشعور بأننا أقل إرهاقًا ويدعم صحتنا العقلية والجسدية.

يمكن أن تتسبب المواقف العصيبة أيضًا في حدوث أو تفاقم حالات الصحة العقلية، والأكثر شيوعًا، القلق والاكتئاب، والتي تتطلب الوصول إلى الرعاية الصحية، وعندما نعاني من حالة صحية عقلية، فقد يكون ذلك بسبب استمرار أعراض التوتر لدينا وبدأت في التأثير على أدائنا اليومي، بما في ذلك في العمل أو المدرسة.

وهناك الكثير من الأطعمة التي تجعل الإجهاد والتوتر يقل بشل تدريجي، ولكن الموز والأفوكادو يلعبان دورا في إزالة التوتر والمساعدة على الاسترخاء وتهدئة أعصابك، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

الموز والأفوكادو وتأثيرهم على الصحة العقلية

- الموز

يحتوي الموز على فيتامين B6، وهو ضروري لتوليد السيروتونين وهو ناقل عصبي مؤثر يساعد على تنظيم الحالة المزاجية ويحفز على الاسترخاء، علاوة على ذلك، يحتوي الموز بشكل طبيعي على التربتوفان، مما يعزز الشعور بالهدوء والرفاهية العامة.

- الأفوكادو

الأفوكادو غني بمجموعة من فيتامينات ب، بما في ذلك ب 5، ب 6 وحمض الفوليك بكميات كبيرة، جميع فيتامينات ب وحمض الفوليك ضرورية لإنتاج الطاقة وتقليل الإجهاد.