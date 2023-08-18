الجيش الأمريكي يُشك في إمكانية شن هجوم مُضاد أوكراني ناجح

يُشكك المسؤولين العسكريين في الجيش الأمريكي، كثيرًا في إمكانية نجاح الهجوم المُضاد الأوكراني، وخاصة بعد الخسائر الفادحة التي يتكبدها نظام كييف، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن"، مساء اليوم الجمعة.

وأكد مسؤول عسكري قائلًا: "لست متفائلا كثيرا بأننا سنكون في بحر آزوف بحلول أعياد رأس السنة الجديدة".

الهجوم المُضاد الأوكراني

كما أوضحت "سي إن إن"، أنه "طيلة عشرة أسابيع من القتال، بقيت الخطوط الأمامية على حالها. في الوقت نفسه، كما يشير المحللون، كلما استمر الهجوم المضاد الأوكراني لفترة أطول، زادت فرصة فشله، وزاد تكبد الخسائر".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي عزز مواقعه على محوري دونيتسك جنوب أوكرانيا، وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا وقضى على 890 عسكريا أوكرانيا.

كما أفادت الوزارة في 4 أغسطس، أنه منذ بداية الهجوم المضاد، في يونيو ويوليو، فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 43 ألف شخص وأكثر من 4.9 ألف قطعة سلاح، ومن بين المعدات الأوكرانية التي دمرت 26 طائرة، وتسع طائرات هليكوبتر، و 1831 مركبة مدرعة، بما في ذلك 25 دبابة "ليوبارد" ألمانية، وسبع دبابات فرنسية من طراز "AMX" و 21 مركبة قتال مشاة أمريكية "برادلي".

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي وأن الغرب يواصل دعمها بالأسلحة وتقويض الأمن الدولي.