عذرًا.. لن تحظر إيلون ماسك أو أي شخص آخر على X

لم ينته إيلون ماسك Elon Musk تمامًا من إجراء تغييرات كبيرة على X.

يقول إيلون ماسك مالك المنصة والمسؤول الفني الرئيس إن الخدمة المعروفة سابقًا باسم Twitter تتخلص من خيار حظر المستخدمين الآخرين، باستثناء ما يتعلق بالرسائل المباشرة. أشار إيلون ماسك، الذي أبدى سابقًا رغبته في إزالة الميزة، إلى أنه "ليس من المنطقي" حظر المستخدمين الآخرين بدلًا من كتم صوتهم. سيظل خيار كتم الصوت متاحًا.

يستخدم الكثير من الأشخاص ميزة الحظر لحماية أنفسهم من التحرش. لطالما كانت ميزة أمان رئيسية للمنصة، وإلغاءها يفتح الباب أمام المستخدمين ربما يشاهدون المزيد من المحتوى البغيض الذي لا يريدون التعامل معه في خلاصاتهم وإشعاراتهم.

علاوة على ذلك، كما تشير CNBC، فإن بعض المستخدمين يحظرون المعلنين والعلامات التجارية التي لا يريدون رؤيتها، والتي (عدد الأشخاص الكافي للقيام بذلك) يمكن أن يكون لها تأثير ملحوظ على صافي أرباح X.



في الربيع، قضت شركة X على واجهة برمجة التطبيقات المجانية للمنصة، والتي حطمت الكثير من تطبيقات الطرف الثالث.

قبل عام واحد فقط، بدأ Twitter (كما كان معروفًا في ذلك الوقت) في التوصية بتطبيقات الطرف الثالث ليستخدمها الأشخاص لتخفيف المضايقات على النظام الأساسي.

منذ ذلك الحين، تخلت إحدى تلك الأدوات، وهي Block Party، عن Twitter في أعقاب تغييرات واجهة برمجة التطبيقات.

في ملاحظة ذات صلة، بعد فترة وجيزة من نشر Musk حول خطة إزالة وظيفة الحظر، تعطلت خدمة Bluesky المنافسة.

قد يكون المزيد من مستخدمي X يبحثون عن طوف نجاة لأن النظام الأساسي يصبح أقل استساغة بالنسبة لهم.