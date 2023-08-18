الكلف مرض جلدي يسبب بقع بنية.. أكثر الأشخاص المعرضين له

الكلف هو حالة جلدية تتميز ببقع بنية أو رمادية زرقاء أو بقع تشبه النمش، غالبًا ما يطلق عليه "قناع الحمل"، ويحدث الكلف بسبب الإفراط في إنتاج الخلايا التي تصنع لون بشرتك، ولإنه شائع وغير ضار وقد تساعد بعض العلاجات، وعادة ما يتلاشى الكلف بعد بضعة أشهر.

أين يحدث الكلف بشكل شائع؟

يظهر الكلف بشكل أكثر شيوعًا على الخدين والأنف والذقن وفوق الشفة العليا والجبهة، ويؤثر أحيانًا على ذراعيك ورقبتك وظهرك وفي الواقع ، يمكن أن يؤثر الكلف على أي جزء من بشرتك يتعرض لأشعة الشمس، ولهذا السبب يلاحظ معظم المصابين بالكلف أن أعراضهم تزداد سوءًا خلال أشهر الصيف.

من هو المعرض لخطر الكلف؟

الأشخاص ذوو البشرة الفاتحة هم أقل عرضة للإصابة بالكلف من أولئك الذين لديهم بشرة بنية داكنة أو أولئك الذين يعانون من السمرة الجيدة، والنساء أكثر عرضة للإصابة بالكلف من الرجال حوالي 10٪ من المصابين بالكلف هم من الرجال و 90٪ من النساء، وتصاب النساء الحوامل بالكلف أكثر من أي شخص آخر، وأنت أيضًا في خطر إذا كنت تتناول موانع الحمل والهرمونات عن طريق الفم.