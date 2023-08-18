تنتقل عن طريق ملامسة الحيوانات.. أسباب الحمى النزفية الفيروسية

الحمى النزفية الفيروسية (VHFs) هي مجموعة من الأمراض التي تسببها عدة عائلات مختلفة من الفيروسات، يشير مصطلح "الحمى النزفية الفيروسية" إلى حالة تؤثر على العديد من أجهزة الجسم ، وتضر بنظام القلب والأوعية الدموية بشكل عام ، وتقلل من قدرة الجسم على العمل بمفرده.

تنتشر الحمى النزفية عن طريق ملامسة الحيوانات أو الحشرات المصابة، وتعيش الفيروسات التي تسبب الحمى النزفية الفيروسية في مجموعة متنوعة من مضيفات الحيوانات والحشرات، وتشمل العوائل الأكثر شيوعًا البعوض أو القراد أو القوارض أو الخفافيش، ويمكن أيضًا أن تنتقل بعض أنواع الحمى النزفية الفيروسية من شخص لآخر.

كيف ينتقل الحمى النزفية الفيروسية ؟

تنتشر بعض أنواع الحمى النزفية الفيروسية عن طريق لدغات البعوض أو القراد، وينتشر البعض الآخر عن طريق ملامسة سوائل الجسم المصابة ، مثل الدم أو اللعاب أو السائل المنوي، ويمكن استنشاق عدة أنواع من براز الفئران المصاب أو البول.

إذا سافرت إلى منطقة تنتشر فيها حمى نزفية معينة ، فمن الممكن أن تصاب بالعدوى ولكن لا تظهر عليك الأعراض إلا بعد عودتك إلى المنزل، واعتمادًا على نوع الفيروس ، قد يستغرق ظهور الأعراض من يومين إلى 21 يومًا.