ختام برنامج تدريبي على التفصيل والخياطة لفتيات الإسكندرية

اختتمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية فعاليات الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة لعدد 10 متدربات بالوحدة المتنقلة؛ لتأهيلهم لدخول سوق العمل، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجاً، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب بالمحافظات.

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يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بضرورة الاهتمام بتقديم برامج تدريبية للشباب من الجنسين لتأهيلهم لدخول سوق العمل في شركات القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة في بيان لها انها تلقت تقريراً من محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أفاد فيه أن ذلك التدريب يأتي في إطار رؤية الوزارة وخطتها في توفير فرص تدريب لائقة على المهن التى يحتاجها سوق العمل، مشيراً إلى أن التدريب يسهم في تمكين الفتيات من الالتحاق بفرص عمل حقيقية تحسن من مستويات المعيشة لهم ولأسرهم، ورافق وكيل المديرية خلال تفقد فعاليات الختام وعرض المنتجات ايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني.

وأضاف وكيل المديرية أنه يمكن للشباب من الجنسين الالتحاق ببرامج التدريب المجانية التى توفرها المديرية بمراكز التدريب المهنى الثابتة ووحدة التدريب المتنقلة على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة من خلال التقديم بإدارة التدريب بالمديرية أو بمقرات مراكز التدريب المهنى داخل المحافظة لمن هم في سن 18 سنة إلى 45 سنة للحاصلين على المؤهلات العليا أو المتوسطة أو بدون مؤهل والتى تؤهلهم للحصول على فرص عمل لائقة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى.